Melihat Gülses kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şarkıları? Evli mi?

Demet ve Alişan'ın programına konuk olan Melihat Gülses, 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde Ata'nın sevdiği türküleri söyledi. Klasik Türk müziğinin sevilen sanatçısı Gülses, etkileyici performansıyla beğeni toplarken hayatı, yaşantısı merak konusu oldu. Peki Melihat Gülses kimdir, kaç yaşında, hangi şarkıları var? İşte soruların yanıtları...

MELİHAT GÜLSES KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Melihat Gülses,1 Ekim 1958 Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Anadolu’nun çeşitli illerinde okudu. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi’nde tamamladı. Lisedeyken aynı zamanda konservatuvara eğitimi aldı. 1976’da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ses eğitimi (şan) bölümüne girdi ve 1984’te buradan mezun oldu.

MESLEK HAYATI VE ŞARKILARI

1981’de TRT İstanbul Radyosu’na girdi. TRT radyo ve televizyonlarında birçok program yaptı. Yurt dışında verdiği konserlerde Türkiye'yi ve Türk müziğini tanıttı. Önemli sanatçılarla çalışmalar yaptı. 1996 yılında çıkan Tatyos Efendi albümünün ve 2002 yılında çıkan İncesaz adlı müzik topluluğuna ait İki/Eylül Şarkıları albümünün solistliğini yaptı. Seslendirmiş olduğu birçok eser dinleyenleri tarafından hala sevilerek dinlenmekte. 62 yaşındaki çocuk annesi Gülses, TRT İstanbul Radyosu’nda çalışma hayatına devam ediyor. ALBÜMLERİ

*Senden Uzakta

*Tuna'ya Hasret

*Beyaz Köpükler

*Narçiçeğim 2

*Narçiçeğim

*Hüznün Hikâyesi

*İki/Eylül Şarkıları

*İstanbul’dan Atina’ya Türküler

*Tatyos Efendi