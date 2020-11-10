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Melikgazi Belediyesi, Sarımsaklı Mahallesi'nden başladı

Melikgazi Belediyesi her hafta rutin olarak yaptığı sonbahar temizlik çalışmasına Sarımsaklı Mahallesi'nde başladı.

Melikgazi Belediyesi, Sarımsaklı Mahallesi'nden başladı

Melikgazi Belediyesi daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre için ilçe genelinde her hafta rutin olarak yaptığı sonbahar temizlik çalışmasına Sarımsaklı Mahallesi'nde başladı.

Her cuma günü sabahın ilk saatlerinden itibaren sahada yapılacak işleri teknik ekibiyle beraber tespit eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, tespit edilen çalışmaların Sarımsaklı'da başladığını söyleyerek, "2 aydır her mahallemizde yaptığımız sonbahar temizliği ile inşallah ilçemizi çok daha güze hale getireceğiz. Bugün Sarımsaklı Mahallemizde özellikle hafriyatlar alınıyor, çöp birikintileri temizleniyor, genel bir ilaçlama ve çevre düzenleme işi yapılıyor. Çevre düzenlemesi, parke çalışması ve asfalt hazırlığı yapıyoruz. Belediyemizin tüm çalışma ekibi alanda hummalı bir çalışmayı bugün burada başlattık. Mahallelerimize gerekli tüm hizmetleri sunmak, cadde ve sokaklarımızı yenilemek, yeni parklar ve pazar yerleri yapmak için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Melikgazi Belediyesi, Sarımsaklı Mahallesi'nden başladı

Melikgazi Belediyesi, Sarımsaklı Mahallesi'nden başladı



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