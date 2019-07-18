Melis Birkan kimdir? İnternette birçok kişi bu soruyu aratıyor. Ünlü yıldız merak konusu. Peki Melis Birkan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

MELİS BİRKAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melis Birkan, 30 Kasım 1983 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesinin adı Selda, Babasının adı Cevdet Birkan'dır. İlkokula başladığı sene babasının işi nedeniyle İstanbul'a taşındılar. Henüz altı yaşındayken ortaya çıkan dans ilgisi üzerine ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede hem okuyup hem çalışarak modern dans eğitimini tamamladı.

O zamanlar aklında oyunculuk yapmak yoktur. Oyunculuğa başlamasının ise kendi deyimiyle "film gibi" bir hikâyesi var. Bir gün dans gösterisi için katıldığı davette uzaktan, loş ışıklar altında, hiç makyajsız haliyle daha sonra menejeri olacak Özlem Durak tarafından fark edilir. Durak, Birkan'ı görür görmez yanındakilere "Kim bu kız" diye sorar. Tanıştığı Melis'e kartını vererek "beni ara" der. Melis arar aramasına ama bir yandan da oyuncu olmamak için uzun süre direnir. Çünkü o ana kadar oyunculuk aklının ucundan bile geçmez. Yapabileceğine de inanmaz zaten. Ama karşısında onu sadece birkaç saniye görüp, ona ondan daha çok inanan bir insan olunca bu durumu görmezden gelemez ve bir buçuk yıl kadar direndikten sonra "Tarz-ı Hayat" adlı programı sunarak kameralara ısınma turu atmaya başlar.

2005 yılında Kanaltürk'teki "Tarz-ı Hayat" isimli life style programı sundu. Sonra yine 2005 yılında "Çapkın" dizisinde rol aldı. Ardından 2006 yılında Serdar Akar'ın yönettiği "Barda" filminde oynadı. Aynı yıl Kartal Tibet'in yönettiği "Amerikalılar Karadeniz'de" oynadı. Sonra da iki sene süren "Köprü" isimli bir TV dizisinde oynadı. Arada Çağan Irmak'ın "Ulak" filminde oynadı.

2008 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Issız Adam" filminde Cemal Hünal ile başrolü paylaştı.

2014 yılında TRT1'de yayınlanan "Büyük Sürgün Kafkasya" adlı dizinin başrollerinde Melis Birkan, Tolga Sarıtaş, Elif Atakan, Nilüfer Açıkalın, Alpay Kemal Atalan, Luran Ahmeti ve Ertan Saban oynadı.

MELİS BİRKAN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

2009 - 14.Sadri Alışık Ödülleri , En İyi Kadın Oyuncu (Issız Adam)

MELİS BİRKAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

2005 - Çapkın

2006 - Barda

2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2

2006-2007 - Köprü

2006 - İyi ki Varsın

2007 - Komedi Dükkanı

2007 - Ulak

2008 - Ayışığı

2008 - Issız Adam

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu?

2009 - Adını Sen Koy

2009 - Avrupa Yakası

2010 - Deli Saraylı

2012 - İşler Güçler

2012-2013 - Leyla ile Mecnun (dizi)

2014 - Saklı Kalan

2014 - Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)