Melis İşiten Kaygılaroğlu kimdir? Boşanma kararı ile gündeme gelen Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu çifti boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Bunun üzerine Melis İşiten Kaygılaroğlu kimdir? Neden boşanıyor? soruları merak edilmeye başladı. İşte Melis İşiten Kaygılaroğlu ile tüm merak edilenler...

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Oyuncu bugüne kadar Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde yer almıştır. Konservatuvar bölümünden mezundur bir süre Tiyatro oyunlarında sahne almış ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yedi Güzel Adam dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanışmış ve 2014 senesinde Büyükada’daki Aya Nikola Otel’de düzenlenen sade bir tören ile dünya evine girmişlerdir.

MELİS İŞİTEN KAYGILAROĞLU - UZAR KAYGILAROĞLU ÇİFTİ NEDEN BOŞANIYOR?

2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor.

Konu ile ilgili Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kaygılaroğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Ne denir bilemiyorum. ben 27 melis 25 yaşındaydık. çok sevdik, aşık olduk. hesap kitap yapmadan, kimselere sormadan, tanıştıktan 3-5 ay sonra Kahramanmaraş’ta yıldırımdan da hızlı bir biçimde kot tshirt ile evlendik. 5 yıllık evliliğimiz, aşkımız Ada ile ödüllendirdi. bugün o evliliğin sonuna geldik. evlerimizi ayırsak dahi sevgimizi ve saygımızı bir tutmak, kızımızı mutlu ayrı iki evde büyütmek, ömürlük dost ve yol arkadaşı olmak olmak adına bir karar aldık. arkama baktığımda bu 5 yıllık maceranın her anına minnettar olduğumu söylemek isterim. çocuğumuzu büyütürken kocaman ailemizde herkesin birbirini çok sevdiği, saygı duyduğu bir final olsun istedik. hayat uzun bir yolculuk ve biz bu yolculukta kötü hatıralara sahip çocuklar olarak kızımıza kötü hatıralar bırakmak istemedik. bu süreci içimizde yaşamak, daha önceden de olduğu gibi gündemin dışında olmak isteriz. başta kızımız Ada ve ailemizin geri kalan üyeleri düşünüldüğünde buna saygı gösterilmesini rica ediyoruz. yanımızda olmuş olan herkese teşekkür ederim. lütfen burada hayatımızda olmaya devam edin.

Melis’im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım."

MELİS KAYGILAROĞLU'DAN AÇIKLAMA

Melis İşiten Kaygılaroğlu'dan açıklama geldi. İşte o açıklama:

Kelimeleri bulmak zor. Ama yolculuğumuzun başlangıcına ortak olan sizleri bitişinden haberdar etmeyi bir borç bilirim.

Uraz’la ben kızımızı ayrı evlerde büyütme kararı aldık. Aşkımızı kucaklamayı bildiğimiz gibi, birbirimizi yıpratmadan, incitmeden ve en önemlisi Ada’nın bir an olsun mutsuz olmasına izin vermeden vedalaşıyoruz.

Elbet istemezdik böyle olmasını. Kimse istemez. Ama insan. Ruh. Kalp. Ne olacağını bilemiyorsun. Oldu. Çok güzel sevdik biz birbirimizi. Ama evliliği beceremedik. Yola sadece sevgimizle devam edeceğiz.

Uraz; Ada’nın babası, benim hayat ortağım. Ömürlük yol arkadaşıyız biz. Birbirimize olan sevgimiz ve saygımız ömürlük.

Kolay bir süreç geçirmiyoruz inanın. Sizden tek ricam sessiz kalmayı tercih edecek olmamıza saygı duymanız. Üzerine konuşmak ancak bize ve kızımıza zarar verir.

Bugüne kadar yolladığınız bütün güzel dilekler için minnettarım. Kalplerimiz bir.

Canım ailem.

Canım dostlarım.

Canım Uraz.

Canım kızım.

Biz her zaman olduğu gibi kocaman bir aile olmaya devam edeceğiz.

Teşekkürler.