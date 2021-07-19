Melis İşiten ve Sergen Deveci çiftinin aşk dolu tatili! İlk kez görüntülendiler

2014 yılında evlendiği Uraz Kaygılaroğlu’ndan 2019’da boşanan ve bir çocuk annesi olan Melis İşiten, yeni aşkı yine meslektaşında buldu. İşiten, geçtiğimiz şubat ayında YouTube programına da konuk olduğu Sergen Deveci’yle aşk yaşamaya başlamış, gündeme bomba gibi düşmüştü...

AŞIKLAR TATİLDE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bir çocuk annesi ve 32 yaşında olan güzel oyuncunun, kısa bir süre önce youtube kanalında konuk olduğu Sergen Deveci ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşıklar ilk kez Bodrum'da objektiflere takıldı. Sosyal medyada çektiği komedi videoları ile ünlenen Deveci ile İşiten, Bodrum tatilinde keyifli anlar yaşadı.

İkili, önceki gün Yalıçiftlik'te bir beach'teydi. İşiten, yaklaşık beş saat şezlongta uzanıp güneşlendi. Akşam üzeri serinlemek için kendilerini denize atan çift, köpekleriyle suda oynadı. Melis İşiten, kurulandıktan sonra sevgilisi Sergen Deveci ve köpeğini denizde oynarken cep telefonu ile kameraya aldı. Tatil günlerinde Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkaran güzel oyuncu, formda görüntüsüyle dikkat çekti.

İLİŞKİLERİ NASIL DUYULMUŞTU?

Aşkını Instagram hesabından duyuran oyuncu Melis İşiten, "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun" ifadelerini kullanmıştı.