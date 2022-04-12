Melis Sezen'in sevgilisi kim? Mehmet Uygun kimdir, nereli, kaç yaşında? Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor. Peki Melis Sezen'in sevgilisi kim? Mehmet Uygun kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

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“Sadakatsiz” dizisinin Derin’i Melis Sezen dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler’deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti. Peki Melis Sezen'in sevgilisi kim? Mehmet Uygun kimdir, nereli, kaç yaşında? MELİS SEZEN'İN SEVGİLİSİ KİM? MEHMET UYGUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler’de Melis Sezen gece sonunda mekandan arkadaşıyla birlikte ayrıldı. Aynı VIP araca binen çift, Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” adlı programın kameralarına yakalandı. Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen’in Koç Üniversitesi’nden arkadaşı, Taha Tatlıcı’nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı. Melis Sezen aynı arkadaşıyla gündüz de sete gitmeden önce vakit geçirdi. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri