Melis Sütşurup, eski sevgilisine geri döndü

7 aylık ilişkilerini sonlandırdıktan sonra gözlerden uzak tatil yapmak için iki hafta önce Marmaris'e gitmişti. Mustafa Sandal'la olaylı bir şekilde ilişkisini sonlandıran Sütşurup, tatilde eski sevgilisine geri döndü.

ESKİ AŞKINA GERİ DÖNDÜ

Issız bir koydaki çadır kampında inzivaya çekilen sosyetik güzelin yalnız olmadığı ortaya çıktı. Sütşurup, Mustafa Sandal'dan önce aşk yaşadığı iş adamı Serkan Acar'la buluştu. Aylar sonra Marmaris'te buluşmak için sözleşen eski sevgililerin aşkı, burada küllerinden yeniden doğdu.

SEVGİLİSİNİN LÜKS ARABASINDA POZ VERDİ

Bir hafta doğayla iç içe romantik anlar yaşayan ikili, önceki gün de Boğaz'da keyif yaptı. Poyrazköy'deki bir balık restoranında buluşan ikili, daha sonra iş adamının lüks teknesiyle Boğaz'da gezintiye çıktı. Sütşurup, daha sonra iş adamının üstü açık klasik otomobilinde verdiği pozu Instagram'da paylaştı.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Sosyetik güzel Melis Sütşurup'un Mustafa Sandal ile ilişkisi Instagram hesaplarından yapılan paylaşımlar ile kesinlik kazandı. 48 yaşındaki Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup 1990 yılında doğmuş, yani 29 yaşındadır. Mustafa Sandal gibi başından bir evlilik geçmiş olan Melis Sütşurup butik otel sahibidir. Aslen nereli olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup geçtiğimiz hafta İtalya'nın Milano kentinde buluştu. İlişkilerinin ortaya çıkmaması için ayrı ayrı paylaşım yapan ikilinin sırrı ise Sütşurup'un dün Tayland'a gitmesiyle ortaya çıktı.

MELİS SÜTŞURUP - MUSTAFA SANDAL İLİŞKİSİ

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın bir butik sahibi olan ve kendisinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup, ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde magazin basınında büyük bir yankı uyandırmıştı. Çıkan bu iddiaların ardından Sandal, ilk kez sosyal medya sayfasından sevgilisiyle birlikte olduğu anlara dair bir video yayımladı. Böyle Sandal, hakkında çıkan aşk iddialarını doğrulamış oldu.

"GÜL GİBİ KIZI KAPMIŞ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden videosunu paylaşan Mustafa Sandal, paylaşımına "Söz verdiğim gibi ilk sizinle tanıştırıyorum" ifadelerini kullandı. Mustafa Sandal'ın aşk ilanına takipçileri de sessiz kalmadı. Mustafa Sandal'ın videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Mustafa Sandal gül gibi kızı kapmış" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Çok yakışmışsınız gerçekten." yorumunu yaptı.

MELİS SÜTŞURUP DAHA ÖNCE BELLİ ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'dan açıklama beklenirken, ilk hamle sosyetik güzelden geldi.

Aşkları, geçtiğimiz yılın son günlerinde yaptıkları Milano kaçamağında gün yüzüne çıkan ikili, ardından soluğu Tayland'da almıştı. Kendinden 20 yaş büyük popçunun 49'uncu yaş gününü de geçen hafta Roma'da kutlayan Sütşurup, önceki gün aşka geldi. Kız arkadaşlarıyla Kartalkaya'ya giden butik sahibi sosyetik güzel, Musti'nin yeni şarkısı 'Gel Bana'yı aracında dinlerken çektiği videoyu instagram'da paylaştı.

GÖZLER MUSTİ'YE ÇEVRİLDİ

Bir çocuk annesi Sütşurup, şarkının şu kısmını paylaşarak hem aşkı itiraf etti hem de Musti'ye mesaj gönderdi:

"Orda bir dur rahatla / Bundan sonra seni kimse üzemez / Nefes al bir daha bir daha da seni kimse çözemez / Sanki kaderimi fırtınamda yazmışlar / Gel bana."

İki oğlunun annesi Emina Jahovic'le 11 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirip adı pek çok güzelle anıldıktan sonra gönlünü Sütşurup'a kaptırdığı iddia edilen Musti'den ise ne zaman karşı atak geleceği merak konusu oldu.

"KEŞKE DUYSANIZ"

Melis Sütşurup, önceki akşam Musti'nin parçasını dinlerken çektiği videoya "Demiştim, keşke arkada çalan şarkıyı duysanız diye" notunu düştü.

MUSTİ 'GEL BANA' DEDİ

Oldu bi kere

Kalp uydu sana

Ne dersen de

Vazgeçmem artık

Gel bana

Gel bana

İçimde bir tutku

Sürekli bir kurgu

Bakınca görüyorum

Seninle hayatı

Gel bana

Gel bana.

19 YAŞ KÜÇÜK SOSYETİK GÜZEL

Boşanma sonrası adı pek çok isimle anılan Musti'nin, şimdi de gönlünü Melis Sütşurup'a kaptırdığı konuşuluyor.

Bir süredir gizli gizli görüşen 48 yaşındaki popçu ile 29 yaşındaki butik sahibi sosyetik güzelin buluşma adresi ise yurt dışı. Sandal, kendi gibi başından bir evlilik geçen Sütşurup'la geçtiğimiz hafta İtalya'nın Milano kentinde buluştu. İlişkilerinin ortaya çıkmaması için ayrı ayrı paylaşım yapan ikilinin sırrı ise Sütşurup'un dün Tayland'a gitmesiyle ortaya çıktı.

'TEMKİNLİ AŞIKLAR'

Musti, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte yeni şarkısının klibini Tayland'da çekeceğini duyurmuştu. Ünlü popçunun bu açıklamasından bir gün sonra ise Sütşurup'un Tayland'dan paylaşım yapması 'tesadüfün böylesi' dedirtti. İtalya'nın ardından GüneyDoğu Asya ülkesinde buluşan ikiliden sosyetik güzelin, başarılı popçudan daha önce yola çıkmış olması "Temkinli aşıklar" yorumu yaptırdı.

6 AYDA 5 FARKLI GÜZEL

Son 6 ayda 5 farklı güzelle yakınlaştığı iddiasıyla manşetleri süsleyen Mustafa Sandal'ın, kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup'la aşk yaşayıp yaşamadığı konusunda nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. İki çocuk babası Musti'nin bir süredir gizli gizli görüştüğü iddia edilen Melis Sütşurup'un önceki evliliğinden bir oğlu var.