Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yaptığı "Altyapımızdan yetişen başarılı liberomuz Melis Yılmaz 1 yıl daha bizimle. Çubuklu ile nice başarılar dileriz" açıklamasından sonra Melis Yılmaz trendlere girdi. Biz de Melis Yılmaz'ın biyografisini Melis Yılmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? başlığı ile haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

MELİS YILMAZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

28 Haziran 1997’de İstanbul’da dünyaya gelen Melis Yılmaz, voleybola 10 yaşında Fenerbahçe Spor Okulu’nda adım attı. Altyapısını Fenerbahçe’de tamamladıktan sonra 16 yaşında profesyonel olarak as takıma çıkan Yılmaz, 2015-16 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş’ta oynadı. Melis Yılmaz Fenerbahçe formasıyla 2 kez Voleybol Ligi, 2 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşama başarısı gösterdi.





Fenerbahçe Başarıları:



2014-15 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2014-15 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

2016-17 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2016-17 Kupa Volley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu

2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Volley) İkinciliği

2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü





Önceki Başarıları:



2015-16 Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi Şampiyonluğu



Milli Takım Başarıları:



Yıldız Milli Balkan Şampiyonluğu

Genç Milli Balkan İkinciliği

Genç Milli Avrupa Üçüncülüğü