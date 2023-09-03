Melisa Vargas aslen nereli, Türk mü, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda başarılı sporcusu Melisa Vargas, maçlardaki üstün başarılarının ardından, Melisa Vargas aslen nereli, Türk mü, kaç yaşında hangi takımda oynuyor? diye araştırılmaya başlandı. İşte Melisa Vargas'ın biyografisi.

YAYINLAMA
Google News
Melisa Vargas aslen nereli, Türk mü, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Filenin sultanları A Milli voleybol takımımızın başarılı sporcusu maçlardaki üstün başarısı sonucu izleyenler Melisa Vargas aslen nereli, Türk mü, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? diye merak edip araştırmaya başladı İşte Melisa Vargas'ın biyografisi.

MELİSA VATGAS KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

16 Ekim 1999 yılında Küba Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Vargas, ilk olarak okul takımında oynamaya başladı. Küçük yaşta yeteneğiyle dikkatler üzerine çekti.

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. sahada olan 12 kişiden en dikkat çeken Melissa Vargas’ın olduğu konusunda hemfikirdi. Melissa Vargas yeteneğiyle herkesin ilgisini çekerken Küba'daki kurallar sebebiyle istediği kulüplerle görüşemezdi. Polonya, Çekya ve Rusya gibi ülkelerle görüşmesine izin veriliyordu.

Çekya kulübü Agel Prostejov, genç yıldıza kapılarını açtı. 16 yaşındayken Eczacıbaşı'na karşı 32 sayı atarak geleceğin en büyük voleybolcularından olacağına dair kanıtlar sunmuştu.

İlk sakatlığıyla da Çekya'dayken tanıştı. Melissa Vargas tedavi olmak için ülkesine döndü. Küba Devleti'nin ona sunduğu koşulları beğenmeyen ailesi onu özel bir klinikte tedavi ettirmek istedi.

Bu durum Küba Federasyonu ile ters düşmesine neden oldu. Kendisini "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" gerekçesiyle 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ardından Vargas, İsviçre takımı Volero Zürih'e transfer oldu. Oraya "sığınmacı" statüsünde gelmişti.

"Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyerek kararlılığını tüm dünyaya duyurdu. O sene dikkat çeken bir performans gösterdi ve Fenerbahçe Opet Melissa'yı transfer etti.

2020 yılında Türkiye Melissa Vargas'ı elinden kaçırmak istemedi. 2021 yılında Melissa Türk vatandaşlığına geçti fakat oynaması için belli bir zaman geçmesi gerekti. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa Çin Ligi'nde oynayan Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirdi.

Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Milletler Ligi'nde oynamaya geldi. 1.94 boyundaki pasör çaprazı, mütevazı yapısıyla çevresine enerji saçarken, saç stiliyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Türk futbol tarihinin transfer bombasını mı patlatıyor? Dünyaca ünlü yıldız ile temasa geçildi
Galatasaray Türk futbol tarihinin transfer bombasını mı patlatıyor? Dünyaca ünlü yıldız ile temasa geçildi
Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar
Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar
Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı
Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında İtalyayı 3-2 yenerek finale yükseldi
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında İtalyayı 3-2 yenerek finale yükseldi
Son Haberler
Saç Dökülmeleri Artık Tarih Oluyor! O Mucizeyi Şampuan İçerisine…
Saç Dökülmeleri Artık Tarih Oluyor! O Mucizeyi Şampuan İçerisine…
Başkan Erdoğan, Kaza geçiren Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Kaza geçiren Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşlerini görenler şok oldu! İrem Nur ve Mina tıpkı ablası gibi...
Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşlerini görenler şok oldu! İrem Nur ve Mina tıpkı ablası gibi...
Fatih Erbakan Partisinin yerel seçim kararını açıkladı! ''81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmeyi düşünüyoruz''
Fatih Erbakan Partisinin yerel seçim kararını açıkladı! ''81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmeyi düşünüyoruz''
Kura çekimi gerçekleştirildi! İşte Fenerbahçe’nin rakipleri
Kura çekimi gerçekleştirildi! İşte Fenerbahçe’nin rakipleri
Ekiplerimize kolay rakipler! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Ekiplerimize kolay rakipler! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Çok Okunanlar
Şimdi sıra emeklilerde! Dört gözle Ekim ayında açılacak meclisi bekliyorlar, İşte muhtemel zam oranları
Şimdi sıra emeklilerde! Dört gözle Ekim ayında açılacak meclisi bekliyorlar, İşte muhtemel zam oranları
Başkan Erdoğan kırmızı çizgimiz diyerek açıkladı! ''Bir hayalimiz var'' 3 Eylül gazete manşetleri
Başkan Erdoğan kırmızı çizgimiz diyerek açıkladı! ''Bir hayalimiz var'' 3 Eylül gazete manşetleri
Başkan Erdoğan, Kaza geçiren Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Kaza geçiren Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Şişede durduğu gibi durmadı! Beraber alkol aldığı arkadaşını 3. kattan aşağıya attı
Şişede durduğu gibi durmadı! Beraber alkol aldığı arkadaşını 3. kattan aşağıya attı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! 3 isim ilk defa çağırıldı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! 3 isim ilk defa çağırıldı
Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı
Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.