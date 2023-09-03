Filenin sultanları A Milli voleybol takımımızın başarılı sporcusu maçlardaki üstün başarısı sonucu izleyenler Melisa Vargas aslen nereli, Türk mü, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? diye merak edip araştırmaya başladı İşte Melisa Vargas'ın biyografisi.

MELİSA VATGAS KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

16 Ekim 1999 yılında Küba Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Vargas, ilk olarak okul takımında oynamaya başladı. Küçük yaşta yeteneğiyle dikkatler üzerine çekti.

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. sahada olan 12 kişiden en dikkat çeken Melissa Vargas’ın olduğu konusunda hemfikirdi. Melissa Vargas yeteneğiyle herkesin ilgisini çekerken Küba'daki kurallar sebebiyle istediği kulüplerle görüşemezdi. Polonya, Çekya ve Rusya gibi ülkelerle görüşmesine izin veriliyordu.

Çekya kulübü Agel Prostejov, genç yıldıza kapılarını açtı. 16 yaşındayken Eczacıbaşı'na karşı 32 sayı atarak geleceğin en büyük voleybolcularından olacağına dair kanıtlar sunmuştu.

İlk sakatlığıyla da Çekya'dayken tanıştı. Melissa Vargas tedavi olmak için ülkesine döndü. Küba Devleti'nin ona sunduğu koşulları beğenmeyen ailesi onu özel bir klinikte tedavi ettirmek istedi.

Bu durum Küba Federasyonu ile ters düşmesine neden oldu. Kendisini "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" gerekçesiyle 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ardından Vargas, İsviçre takımı Volero Zürih'e transfer oldu. Oraya "sığınmacı" statüsünde gelmişti.

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"Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyerek kararlılığını tüm dünyaya duyurdu. O sene dikkat çeken bir performans gösterdi ve Fenerbahçe Opet Melissa'yı transfer etti.

2020 yılında Türkiye Melissa Vargas'ı elinden kaçırmak istemedi. 2021 yılında Melissa Türk vatandaşlığına geçti fakat oynaması için belli bir zaman geçmesi gerekti. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa Çin Ligi'nde oynayan Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirdi.

Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Milletler Ligi'nde oynamaya geldi. 1.94 boyundaki pasör çaprazı, mütevazı yapısıyla çevresine enerji saçarken, saç stiliyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.