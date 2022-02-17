Ünlü oyuncu Meltem Kaplan, Türkiye'de de Ölümlü Dünya isimli yapımda yer almıştı. Almanya'nın en önemli festivallerinden birisinde ödül almasıyla da Meltem Kaptan'ın biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki, Meltem Kaptan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Meltem Kaptan'ın biyografisi

MELTEM KAPTAN KİMDİR?

8 Temmuz 1980 tarihinde Almanya'nın Gütersloh şehrinde dünyaya gelmiştir.

2008 yılından bu yana çeşitli Alman televizyon kanallarında, tiyatrolarında stand-up şovlarıyla da boy gösteren Meltem Kaptan, şan dersleri, resim ve yönetmenlik eğitimleri almış, Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt dışı yüksek öğrenimi görmüştür.

Müjdat Gezen Tiyatro Okulu'ndan mezun olduktan sonra Marburg Üniversitesi Edebiyat ve Medya Bilimleri Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamlamıştır.

Aslen Rizeli olan Meltem Kaptan çok yönlü bir sanatçıdır. Almanca yazdığı ve evlilikte kültür farklılıklarını konu alan kitabı (Aşık Oldum, Nişanlandım, Mahvettim: Benim Türk-Alman Rüya Düğünüm) ile tüm dikkatleri üzerine çeken Meltem Kaptan, Türkiye'deki ilk projesi olan Ölümlü Dünya adlı sinema filminde Sevil karakterine hayat vermiş ve adından söz ettirmiştir.

Türk oyuncu son olarak “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı” filmindeki rolüyle 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) En İyi Başrol Oyuncu dalında “Gümüş Ayı” ödülünü almıştır.