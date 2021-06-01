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Meltem Yılmazkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Babasını kaybettiği haberi duyulan Meltem Yılmazkaya'nın hayatı merak konusu oldu. Meltem Yılmazkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları aratılmaya başlandı. Biz de bu soruların cevabına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Meltem Yılmazkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını kaybettiğini duyuran Meltem Yılmazkaya merak edilmeye başlandı. Meltem Yılmazkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını arayanlar için haberimizde yer verdik...

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Meltem Yılmazkaya,13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin iki yıllık eğitimine devam ettikten sonra burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.

Meltem Yılmazkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler’in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çeken Yılmazkaya, 2009 yılında Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil olmasının ardından 2010 yılında Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırdı. 2012 yılında başrollerde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, İclal Aydın’ın oynadığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı. 2013 yılında Aldırma Gönül adlı dizide oynadı.

37 yaşındaki Yılmazkaya, şimdilerde Güldür Güldür Show’da rol alıyor.

Meltem Yılmazkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

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