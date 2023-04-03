Melvin Douniama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Douniama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Melvin Douniama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Melvin Douniama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.