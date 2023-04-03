Melvin Douniama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Douniama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melvin Douniama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Melvin Douniama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Melvin Douniama 26 Şubat 2003 tarihinde Évry şehrinde doğmuştur. Fransa,Kongo uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Melvin Douniama Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Melvin Douniama, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Melvin Douniama'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Melvin Douniama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Melvin Douniama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Le Havre U19
1 Temmuz 2021 yılında JA Drancy U19
1 Temmuz 2022 yılında Paris FC B
Melvin Douniama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Melvin Douniama şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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