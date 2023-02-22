Melvin Ekegbogu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Ekegbogu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melvin Ekegbogu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Melvin Ekegbogu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Melvin Ekegbogu 20 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Melvin King Ekegbogu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Melvin Ekegbogu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına - tarihinde katılmıştır. Melvin Ekegbogu'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Melvin Ekegbogu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Melvin Ekegbogu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Melvin Ekegbogu şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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