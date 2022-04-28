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Memat ne demek, TDK'ya göre Memat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Memat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Memat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Memat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Memat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Memat ne demek, TDK'ya göre Memat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Memat ne demek? Memat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi memat kelimesi. Peki memat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre memat nedir, memat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MEMAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Memat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Memat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre memat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölüm

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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