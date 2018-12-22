Memduh Büyükkılıç, “29 ayrı bölgede Sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu”

Melikgazi Belediyesi tarafından, sahipsiz sokak hayvanlarını korumak ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için şehrin çeşitli noktalarına yemek ve su kapları yerleştirdi.

Yemlerin yağmurdan ve güneşten korunması için özel yaptırılan beslenme ve su kapları, kentin farklı noktalarına yerleştirildiğini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, beslenme noktalarına bayat ekmek ve yemeklerin çöpe dökmek yerine bu kaplara konulmasının sokak hayvanları için hayati önem taşıdığı söyledi.

İhtiyaç duyulan noktalarda beslenme noktalarının oluşturulmaya devam edileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şimdiye kadar 19 ayrı bölgede yapılan çalışmanın bu hafta itibari ile 10 ayrı yerde daha beslenme noktaları yerleştirildiğini kaydetti.

KAYHAKDER Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel "Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği bu güzel çalışmayı bizlerde gönülden teşekkür ediyoruz. Karnı açıkmış bir sokak hayvanının nerede bir yemek bulabileceğini bilmesi çok önemli. O yüzden Melikgazi Belediyesine sağlamış olduğu bu imkânlardan dolayı kendim, hayvan dostlarım hem de hayvan severler adına teşekkür ediyorum" dedi.