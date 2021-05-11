Meme kanserine yakalandığını açıklamıştı! Canan Ergüder sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı

2017 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan Ece ile evlenen 43 yaşındaki Canan Ergüder yakalandığı meme kanseri ile mücadele etmeye devam ediyor. Hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ergüder'in saçlarını kestirmesi dikkat çekti.

"SAÇSIZ HALİME VE SAÇLARIMA ALIŞTIM"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapan Ergüder, "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum" diye yazdı.

Ünlü oyuncunun fotoğrafına hayranları ve diğer ünlü isimler tarafından çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajı geldi. Hastalık haberinin duyulmasının ardından yaptığı paylaşımda Ergüder, "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere 'Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu" demişti.

Sözlerine devam eden ünlü oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı: "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası ‘Menajerimi Ara’ ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım ekip arkadaşlarıma, Star TV 'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim"