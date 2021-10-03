Meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder hastane çıkışı görüntülendi! "Geri dönmeye çaba gösteriyorum.”

Geçtiğimiz mart ayında meme kanserine yakalandığı için setlere ara veren 44 yaşındaki oyuncu tedavi sürecine başlamıştı.

Önceki gün Nişantaşı'nda hastane çıkışı kameralara yansıyan Ergüder'in tedavi nedeniyle dökülen saçlarının tekrar çıkmaya başladığı görülürken neşeli hali ise dikkatlerden kaçmadı.

"KEMOTERAPİ BİTTİ"

Oyuncu “Tetkiklerimi yaptırdım. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç. Geri dönmeye çaba gösteriyorum.” dedi.

Öte yandan Ergüder, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' adlı belgesel filmde, Alzheimer hastası Sadan Ünüvar’ı canlandırdı.