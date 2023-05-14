Memleket Partisi Erzincan'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Erzincan Seçim sonuçları son durum!

Yüksek seçim kurulunun seçim takvimi işlerken Erzincan seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın açıkladığı bilgiye göre yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. Öte yandan Erzincan'da oy verme işlemini tamamlayanlar Memleket Partisi Erzincan'da ne kadar oy aldı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erzincan Seçim sonuçları nedir, Erzincan'da Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı kazandı? diye araştırıyor.

Memleket Partisi ERZİNCAN'DAN NE KADAR OY ALDI 14 MAYIS 2023 ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM!

Memleket Partisi Erzincan'da ne kadar oy aldı sorusunun cevabını Bölge Gündem Haber, seçim özel sayfasında bulabilirsiniz. Hemen seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıdaki kırmızı renkli bağlantıya tıklayın. Linkteki seçim sonuçları verileri İhlas Haber Ajansı tarafından resmi olarak alınmaktadır.

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2023 ERZİNCAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

Bilindiği gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hem milletvekilleri hem de cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Bu sebeple Erzincan'da hangi cumhurbaşkanı adayına ne kadar oy gittiğini de yine aşağıdaki kırmızı bağlantıya tıklayarak Cumhurbaşkanlığı sonuç sayfamızda bulabilirsiniz.

2023 SEÇİMLERİ ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? ERZİNCAN KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN

14 Mayıs 2023 Erzincan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yasakların kaldırılmasıyla sandıkların açılmaya başlanmasıyla başlayacak. Bu kapsamda saat 18.00’dan YSK’dan gelecek açıklamaya göre hareket edilecek.

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DİĞER İLLERİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

Merak ettiğiniz illerin seçim sonuçlarını canlı olarak aşağıdaki linklere tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.