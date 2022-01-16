2022 Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207710089Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den CHP'ye sert eleştiri: Tek derdiniz koltuk!Giresun yarın okullar tatil mi? | Giresun Valiliği son dakika açıklaması 17 Ocak 2022 PazartesiSinop yarın okullar tatil mi? | Sinop Valiliği son dakika açıklaması 17 Ocak 2022 PazartesiKarabük yarın okullar tatil mi? | Karabük Valiliği son dakika açıklaması 17 Ocak 2022 Pazartesi17 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 17 Ocak 2022 Pazartesi'Kar tatili' açıklaması! Eğitime ara verildi: İşte 17 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...2022 Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207710071İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMurat Ongun'dan Rıdvan Dilmen ile ilgili çirkin benzetme: Dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den CHP'ye sert eleştiri: Tek derdiniz koltuk!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den CHP'ye sert eleştiri: Tek derdiniz koltuk!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim istediğini ama kendi kurultayını ertelediğini belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Muhalefet erken seçim istiyor ama kendisindeki seçimi erteliyor. Ya böyle kafa olur mu? İktidara diyorsun gel erken seçim yapalım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun” dedi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den CHP'ye sert eleştiri: Tek derdiniz koltuk!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Erzurum'da yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi.

Açıklamalarında bilhassa Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Muharrem İnce, İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde partililere seslendi. 

İnce'nin gündeminde yine eski partisi vardı. Ana muhalefet partisinin teröristle fotoğraf çekilen milletvekilini kınamadığını vurgulayan Muharrem İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Senin teröristin benim teröristim diyenler var. Yani teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınayamayan bir muhalefet var. Muhalefet her şeye sus pus durumda. Oy derdindeler oy kimse kusura bakmasın. Biz çocuklarına dinini öğretmek isteyen insanlara karşı değiliz” 

"DEMOKRAT VE TUTARLI DEĞİLSİN"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını ertelemesini de eleştirip erken seçim istemelerinin tutarlı olmadığını belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Muhalefet erken seçim istiyor. Ama kendisindeki seçimi erteliyor. Ya böyle kafa olur mu? İktidara diyorsun gel erken seçim yapalım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun. Erdoğan sana dese niye erteliyorsun sen diyeceksin seçim var diye erteliyorum. Erdoğan da dese ki ben de 2023'te değil 2024'te yapacağım seçimi sen ne diyeceksin. Demokrat değilsin ve tutarlı değilsin. Derdin sadece koltuk, kurultayı erteliyorsun ve milletvekillerine siz kıpırdamayın ben belirleyeceğim durumu diyorsunuz. Yani derdi Cumhurbaşkanlığı seçimi falan değil. Bunların tek derdi koltuk” ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT