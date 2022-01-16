Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den CHP'ye sert eleştiri: Tek derdiniz koltuk!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Erzurum'da yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi.

Açıklamalarında bilhassa Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Muharrem İnce, İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde partililere seslendi.

İnce'nin gündeminde yine eski partisi vardı. Ana muhalefet partisinin teröristle fotoğraf çekilen milletvekilini kınamadığını vurgulayan Muharrem İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Senin teröristin benim teröristim diyenler var. Yani teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınayamayan bir muhalefet var. Muhalefet her şeye sus pus durumda. Oy derdindeler oy kimse kusura bakmasın. Biz çocuklarına dinini öğretmek isteyen insanlara karşı değiliz”

"DEMOKRAT VE TUTARLI DEĞİLSİN"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını ertelemesini de eleştirip erken seçim istemelerinin tutarlı olmadığını belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Muhalefet erken seçim istiyor. Ama kendisindeki seçimi erteliyor. Ya böyle kafa olur mu? İktidara diyorsun gel erken seçim yapalım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun. Erdoğan sana dese niye erteliyorsun sen diyeceksin seçim var diye erteliyorum. Erdoğan da dese ki ben de 2023'te değil 2024'te yapacağım seçimi sen ne diyeceksin. Demokrat değilsin ve tutarlı değilsin. Derdin sadece koltuk, kurultayı erteliyorsun ve milletvekillerine siz kıpırdamayın ben belirleyeceğim durumu diyorsunuz. Yani derdi Cumhurbaşkanlığı seçimi falan değil. Bunların tek derdi koltuk” ifadelerini kullandı.