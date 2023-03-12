Memleket Partisi sandık başına gitti! Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Memleket Partisi'nin il ve ilçe başkanlıklarında yapılan seçim sonucu partinin cumhurbaşkanı adayı belirlendi. Buna göre Genel Başkan Muharrem İnce yapılan oylama sonucu partinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Melahat Ersoy
Editör
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Memleket Partisi sandık başına gitti! Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanırken cumhurbaşkanı adayları da belirlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda bugün Memleket Partisi'nde cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için parti tüzüğünün 66 maddesi gereği, bütün il ve ilçe başkanlıklarında seçim yapıldı.

İNCE VE EŞİ OY KULLANDI

Genel Başkan Muharrem İnce de eşi Ülkü İnce ile birlikte partisinin genel merkezinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"YÜREĞİNİ BÜTÜN ÖRGÜTE AÇAN BİR SİYASİ OLUŞUMUZ"

İnce, sandık uygulamasının dünyada eşi benzeri çok az olan bir uygulama olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şu anda örgütlü olduğumuz bütün illerde, ilçelerde sandık var. Bütün üyeler sandık başına gidiyor; bu dünyada eşi örneği çok az olan bir uygulamadır. Bunu yaşatacağız, bunu bu ülkeye öğreteceğiz. Bu davranış herkese örnek olsun istiyoruz. Biz kapalı kapılar ardında değil, liderlerin iki dudağı arasında değil; gönlünü, yüreğini bütün örgüte açan bir siyasi oluşumuz. Belki de Türkiye’nin en demokratik kurumu Memleket Partisi’dir. Bunun bilinmesini istiyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU

Memleket Partililerin verdiği oylarla, Genel Başkan Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

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