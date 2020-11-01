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Memleketi Rize’de eski Başbakan Mesut Yılmaz için gıyabi cenaze namazı kılındı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz için memleketi olan Rize'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza Rize Valisi Kemal Çeber, Eski ANAP Milletvekili Ahmet Kabil, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Memleketi Rize’de eski Başbakan Mesut Yılmaz için gıyabi cenaze namazı kılındı

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda öğle namazının ardından, Mesut Yılmaz için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Namaz öncesi Cumhuriyet Caddesi kısmi olarak ulaşıma kapatıldı. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilerek saf oluşturan cemaat gıyabi cenaze namazını tamamladı. Namaz öncesi konuşma yapan eski ANAP Milletvekili Ahmet Kabil yaşlılık dolayısıyla İstanbul'da kılınacak namaza gidemediğini ifade ederek, "Benim gibi yaşlı ve İstanbul'a gidemeyenler için böyle bir gıyabi cenaze namazı düzenledik. Mesut Yılmaz başbakanımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Memleketi Rize’de eski Başbakan Mesut Yılmaz için gıyabi cenaze namazı kılındı

VALİ ÇEBER: "MEZARINDA RİZE TOPRAĞIDA OLACAK"

Rize Valisi Kemal Çeber ise Rize'nin farklı yerlerinden toprak isteyerek İstanbul'a gönderildiğini ifade etti. Çeber, "Rize'ye geldiğim günden bu yana bana projeleri sordu. Tavsiyelerini iletti. Kendisinde çok farklı bir memleket sevgisi hissettim. Vefatını öğrendikten sonra arkadaşlarımızla birlikte Rize'nin her tarafından toprakları toplatıp Çayeli Kaymakamı ile birlikte İstanbul'a gönderdik. Ailesi de kabul buyurursa mezarında çok sevdiği Rize toprağı da olacak" dedi.



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