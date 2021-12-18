Memorandum ne demek, TDK'ya göre Memorandum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Memorandum ne demek? Memorandum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi memorandum kelimesi. Peki memorandum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre memorandum nedir, memorandum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEMORANDUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Memorandum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Memorandum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre memorandum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muhtıra

