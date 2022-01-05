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Memur aile yardımı nedir? 2022 yılında memur aile yardımı ne kadar oldu?

2022 yılı memur maaşı zammı açıklandı. Yapılan maaş açıklamasının ardından memur aile yardımı konusu da gündeme geldi. Memur aile yardımının ne olduğuna ve 2022 yılında ne kadar olacağı haberimizde yer verdik. Bu bağlamda, Memur aile yardımı nedir? 2022 yılında memur aile yardımı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Memur aile yardımı nedir? 2022 yılında memur aile yardımı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında memur ve emekli maaşlarına yer verdi. Bu başlıkların yanı sıra memur aile yardımı konusuna da değindi. Peki, Memur aile yardımı nedir? 2022 yılında memur aile yardımı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Memur aile yardımı nedir? 2022 yılında memur aile yardımı ne kadar oldu?

MEMUR AİLE YARDIMI NEDİR?

Devlet Memurları Kanunu'nun memurları ve memur ailelerini güvence altına alan maddesine dayanan Aile yardımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 204, 205. Maddelerinde yer almaktadır. Kanunda şu şekilde yer almaktadır:

"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir."

Memur aile yardımı nedir? 2022 yılında memur aile yardımı ne kadar oldu?

2022 YILI MEMUR AİLE YARDIMI

Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olan kişiler için ise en çok 3 çocuk yardımı yapılabiliyor. Ödenen miktar çocuğun 72 aydan küçük veya büyük, engelli olup olmamasına göre de farklılık gösteriyor.

Memur aile yardımı nedir? 2022 yılında memur aile yardımı ne kadar oldu?

Güncel Aile Yardımı Ücretleri

  • Çalışmayan eş için: 521 TL
  • 6 yaşından küçük çocuklar için: 115 TL
  • 6 yaşından büyük çocuklar için: 57 TL
Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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