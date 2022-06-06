Memur ek gösterge tablosu 2022 | 3600 ek gösterge tablosu hesaplama 2022
Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası en çok merak edilen Memur ek gösterge tablosu 2022 | 3600 ek gösterge tablosu hesaplama soru başlıkları da yanıt bulacak. Karardan hemen önce memur ek gösterge tablosunu sizlerle paylaştık. Tabloya bakıp, maaşınızı hesaplayabilirsiniz.
Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge kararı, 6 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hemen ardından kamuoyuna sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ek göstergeye dair meraklar arttıkça Memur ek gösterge tablosu 2022 | 3600 ek gösterge tablosu hesaplama soruları da popüler hale geldi. İşte detaylar...
MEMUR EK GÖSTERGE TABLOSU 2022 | 3600 EK GÖSTERGE TABLOSU HESAPLAMA
3600 ek gösterge konuları vatandaşın gündemindeyken, maaşlara olacak etkisi de merak konusu oldu. Kabine sonrası karar açıklanır açıklanmaz netlik kazanacak kritik meseleye ilişkin örnek 4 tabloyu sizler için hazırladık. Aşağıdaki tablolardan maaşınızı hesaplayabilirsiniz...
ÖRNEK TABLO 1
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
FARK => Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL
ÖRNEK TABLO 2
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
Ek gösterge: 4300 Emekli maaşı: 6.998 TL Emekli ikramiyesi: 252.352TL
FARK => Emekli maaşı: 1.371 TL Emekli ikramiyesi: 49.444 TL
ÖRNEK TABLO 3
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304 TL
FARK => Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
ÖRNEK TABLO 4
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi: 269.304 TL
FARK => Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
MESLEKLERE GÖRE MAAŞLARDAKİ DEĞİŞİM
3600 ek göstergede mesleklere göre maaşlardaki değişim tablosu, hizmet yılı 30 yıl olarak hesaplanarak örneklendirildi;
UNVAN - MEVCUT EK GÖSTERGE - YENİ EK GÖSTERGE - MEVCUT EMEKLİ MAAŞI - MEVCUT EMEKLİ İKRAMİYESİ - YENİ EMEKLİ MAAŞI - YENİ EMEKLİ İKRAMİYESİ
Öğretmen 3000 3600 5.627 202.909 6.861 247.408
Hemşire 2200 3600 5.471 197.258 6.861 247.408
Din görevlisi 2200 3600 5.471 197.258 6.861 247.408
Avukat 3000 3600 5.627 202.909 6.861 247.408
İl müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) 3600 4000 6.861 247.408 6.940 250.233
İl müdürü 3000 4000 5.627 202.909 6.940 250.233
Polis 2200 3600 5.571 200.258 6.961 250.408
Fakülte sekreteri 3000 3600 5.627 202.909 6.861 247.408
Daire başkanı 3600 4300 9.310 247.408 9.447 252.352
Şube müdürü 2200 3600 5.471 197.258 6.861 247.408
Kariyer uzmanlar 3600 4200 9.310 247.408 9.428 251.646
Genel müdür 6400 6800 14.217 300.736 14.295 303.561
Genel müd. Yard. 3600 4800 9.800 247.408 10.407 269.304
Üniversite genel sekreteri 3600 4300 9.310 247.408 9.447 252.352
Üniversite gen. sekreter yard. 3000 4300 5.627 202.909 6.999 252.352
Düzenlemenin Meclis'ten geçtikten sonra 15 Ocak 2023'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.