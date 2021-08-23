Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli zam oranı ne kadar oldu? Memur toplu sözleşme son dakika 2021

Memur sendikaları ve hükümet arasında 2 Ağustos'ta başlayan zam pazarlığı sona erdi. 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümet ve memur sendikaları zam oranı ve sosyal haklar konusunda anlaşma sağladı. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli zam oranı ne kadar oldu? sorularının yanı sıra Memur toplu sözleşme son dakika 2021 arama başlığını internet arama motorlarında araştırıyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? MEMUR EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU? MEMUR TOPLU SÖZLEŞME SON DAKİKA 2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre memur maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı.

Buna göre memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

2022 ilk 6 ay: Yüzde 5 + enflasyon farkı

2022 ikinci 6 ay: Yüzde 7+ enflasyon farkı

2023 ilk 6 ay: Yüzde 8 + enflasyon farkı

2023 ikinci 6 ay: Yüzde 6 + enflasyon farkı