Cumhurbaşkanı Erdoğan, İç ve dış gelişmelerin yanı sıra döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansımalarının değerlendirildiği ve asgari ücrete yapılan zammın ardından, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarının görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası "Bir müjde de memurlarımıza" diyerek memur maaşları konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda Memur maaşı gelir ve damga vergisi kalktı mı? | Damga ve gelir vergisi ne kadar? | Memur maaşı hesaplama başlıkları merak konusu oldu. İşte Ayrıntılar...

MEMUR MAAŞI GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını açıkladı.

Erdoğan açıklamasında "Hedeflerimiz doğrultusunda azimle, kararlılıkla yola devam ediyoruz. Bir müjde de memurlarımıza; Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DAMGA VE GELİR VERGİSİ NE KADAR?

Gelir vergisinde bir başka önemli unsuru gelir vergisi dilimleri oluşturmaktadır. Çünkü gelir vergisi hesaplamalarında gelir vergisi dilimlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Buna göre gelir vergisi dilimleri şu şekilde belirlenmiş durumdadır.

24.000 Türk lirasına kadar oranında, 53.000 Türk lirasının 24.000 Türk lirası için 3.600 TL, fazlasına %20 oranında, 190.000 Türk lirasının 53.000 Türk lirası için 9.400 TL, fazlasına %27 oranında, 650.000 Türk lirasının 190.000 TL'si için 46.390 TL, fazlasına %35 oranında, 650.000 Türk lirasından fazlasının 650.000 TUsi için 207.390 TL fazlasına %40 oranında gelir vergisi uygulanır.

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Bireylerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek şahsın takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu kazanç ve iratların safi tutarıdır.

DAMGA VERGİSİ NEDİR?

Damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir.