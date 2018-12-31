Memur Maaşları Ne Kadar 2019 ? Memur Tanımı ve Derecelere Göre Maaşları

Memur maaşları 2019 yılında ne kadar olacak derece ve kademelere göre memur maaşları.. Memurların Gösterge Aylığı (4/1), Ek Gösterge Aylığı, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme Aylığı, Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme tutarı ne kadardır?657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Memurun Tanımı Nedir?

657 Sayılı Kanun Madde 4/A Göre Tanımı

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Bu tanıma göre bir kimsenin memur sayılabilmesi için;

657 Sayılı Kanunun 1'inci maddesinde sayılan kurumlardan aylık almak,

Genel idare esaslarına göre asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa etmek,

Göreve atama ile getirilmiş olmak, şartları birlikte aranır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılacakları belirtilmektedir. Bu durumdakilerin memur olarak sayılmasının sebebi ise bazı kamu hizmetlerini kamu hukukuna dayalı yetkileri kullanarak yürütmelerinden kaynaklanmaktadır.

Memur, devlet kadrolarında çalışan personel. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında masdar isimdir.

2019 Yılı Memur Maaşları ( 3 Ocak’ta açıklanacak olan enflasyon rakamlarına göre aşağıdaki tutarlar değişiklik gösterebilecektir.)

Hesaplamaya Aile ve Çocuk yardımı dahil edilmemiştir ( Aile Yardımı 279.72 TL , Çocuk Yardımı 72 aydan küçük çocuk için 65.54- TL , 72 aydan büyük çocuk için 32.77 TL’ dir) . Sendika üyeliğinin olmadığı farz edilmiş ve BES kesintisi maaş hesaplamasına yansıtılmıştır.

9-1 Derece Kademede Göreve Yeni Başlayan Memurun 2019 yılı Ocak Ayı Maaşı

9. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Memur İstihaklar Gösterge - Oran Tutar Gösterge Aylığı (9/1) 620 81.27 ₺ Taban Aylığı 2,051.75 ₺ Yan Ödeme Aylığı 500 20.78 ₺ Özel Hizmet Tazminatı 48 597.72 ₺ Ek Ödeme 85 1,058.46 ₺ Kesintiler Oran Tutar Gelir Vergisi 15.00 % -73.87 ₺ Damga Vergisi 7.59 ‰ -28.92 ₺ G.S.S. Primi 5.00 % -136.54 ₺ M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -245.77 ₺ BES Kesintisi 3.00 % -81.00 ₺ Toplam İstihaklar Toplamı 3,809.98 ₺ Kesintiler Toplamı -566.10 ₺ Net Maaş 3,243.88 ₺ Not Asgari Geçim İndirimi 50% 191.85 ₺ Gelir Vergisi Matrahı 1,771.50 ₺ Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 1,771.50 ₺

4-1 Derece Kademedeki Memurun 2019 yılı Ocak Ayı Maaşı

4. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Memur İstihaklar Gösterge - Oran Tutar Gösterge Aylığı (4/1) 915 119.94 ₺ Ek Gösterge Aylığı 800 104.86 ₺ Taban Aylığı 2,051.75 ₺ Kıdem Aylığı 13 yıl 34.08 ₺ Yan Ödeme Aylığı 500 20.78 ₺ Özel Hizmet Tazminatı 49 610.17 ₺ Ek Ödeme 100 1,245.24 ₺ Kesintiler Oran Tutar Gelir Vergisi 15.00 % -85.97 ₺ Damga Vergisi 7.59 ‰ -31.78 ₺ Emekli Keseneği 16.00 % -479.28 ₺ BES Kesintisi 3.00 % -89.00 ₺ Toplam İstihaklar Toplamı 4,186.82 ₺ Kesintiler Toplamı -686.03 ₺ Net Maaş 3,500.79 ₺ Not Asgari Geçim İndirimi 50% 191.85 ₺ Gelir Vergisi Matrahı 1,852.13 ₺ Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 1,852.13 ₺

1-1 Derece Kademedeki Memurun 2019 yılı Ocak Ayı Maaşı

1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Memur İstihaklar Gösterge - Oran Tutar Gösterge Aylığı (1/1) 1,32 173.02 ₺ Ek Gösterge Aylığı 2,2 288.37 ₺ Taban Aylığı 2,051.75 ₺ Kıdem Aylığı 20 yıl 52.43 ₺ Yan Ödeme Aylığı 500 20.78 ₺ Özel Hizmet Tazminatı 49 610.17 ₺ Ek Ödeme 110 1,369.77 ₺ Kesintiler Oran Tutar Gelir Vergisi 15.00 % -109.13 ₺ Damga Vergisi 7.59 ‰ -34.66 ₺ Emekli Keseneği 16.00 % -579.84 ₺ BES Kesintisi 3.00 % -108.00 ₺ Toplam İstihaklar Toplamı 4,566.29 ₺ Kesintiler Toplamı -831.63 ₺ Net Maaş 3,734.66 ₺ Not Asgari Geçim İndirimi 50% 191.85 ₺ Gelir Vergisi Matrahı 2,006.52 ₺ Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 2,006.52 ₺

Memur

Memur, devlet kadrolarında çalışan personel. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında masdar isimdir.

Mevzuatta Memur

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Memurların temel mevzuat kaynağıdır

Memur Hukuku

Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Memur tanımı

anlamı Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli:

"Kasabaya gelen her yeni memur ilk olarak beni tanır."- T. Buğra.

2. anlamı sıfat Yükümlü:

"Sen de kaçmamasına dikkat edeceksin. Muhafazasına memursun."- R. H. Karay.

memur

devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli.

bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü.

memur

Türkçe memur kelimesinin İngilizce karşılığı.

adj. white-collar

n. civil servant, government official, government employee, official, white collar worker, officer, incumbent, office holder, office bearer, servant, public servant

memur

Türkçe memur kelimesinin Fransızca karşılığı.

employé/e [le][la], fonctionnaire [la], serviteur de l'etat, agent [le], buraliste [le][la], commis [le], préposé/e [le][la]

memur

Türkçe memur kelimesinin Almanca karşılığı.

n. Angestellte, Beamte, Bedienstete