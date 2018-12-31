Memur Maaşları Ne Kadar 2019 ? Memur Tanımı ve Derecelere Göre Maaşları
Memur maaşları 2019 yılında ne kadar olacak derece ve kademelere göre memur maaşları.. Memurların Gösterge Aylığı (4/1), Ek Gösterge Aylığı, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme Aylığı, Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme tutarı ne kadardır? Tüm detaylar haberimizde...
Memur maaşları 2019 yılında ne kadar olacak derece ve kademelere göre memur maaşları.. Memurların Gösterge Aylığı (4/1), Ek Gösterge Aylığı, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme Aylığı, Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme tutarı ne kadardır?657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Memurun Tanımı Nedir?
657 Sayılı Kanun Madde 4/A Göre Tanımı
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
Bu tanıma göre bir kimsenin memur sayılabilmesi için;
657 Sayılı Kanunun 1'inci maddesinde sayılan kurumlardan aylık almak,
Genel idare esaslarına göre asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa etmek,
Göreve atama ile getirilmiş olmak, şartları birlikte aranır.
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılacakları belirtilmektedir. Bu durumdakilerin memur olarak sayılmasının sebebi ise bazı kamu hizmetlerini kamu hukukuna dayalı yetkileri kullanarak yürütmelerinden kaynaklanmaktadır.
Memur, devlet kadrolarında çalışan personel. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında masdar isimdir.
2019 Yılı Memur Maaşları ( 3 Ocak’ta açıklanacak olan enflasyon rakamlarına göre aşağıdaki tutarlar değişiklik gösterebilecektir.)
Hesaplamaya Aile ve Çocuk yardımı dahil edilmemiştir ( Aile Yardımı 279.72 TL , Çocuk Yardımı 72 aydan küçük çocuk için 65.54- TL , 72 aydan büyük çocuk için 32.77 TL’ dir) . Sendika üyeliğinin olmadığı farz edilmiş ve BES kesintisi maaş hesaplamasına yansıtılmıştır.
9-1 Derece Kademede Göreve Yeni Başlayan Memurun 2019 yılı Ocak Ayı Maaşı
9. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Memur
İstihaklar
Gösterge - Oran
Tutar
Gösterge Aylığı (9/1)
620
81.27 ₺
Taban Aylığı
2,051.75 ₺
Yan Ödeme Aylığı
500
20.78 ₺
Özel Hizmet Tazminatı
48
597.72 ₺
Ek Ödeme
85
1,058.46 ₺
Kesintiler
Oran
Tutar
Gelir Vergisi
15.00 %
-73.87 ₺
Damga Vergisi
7.59 ‰
-28.92 ₺
G.S.S. Primi
5.00 %
-136.54 ₺
M.Y.Ö. Sigortası
9.00 %
-245.77 ₺
BES Kesintisi
3.00 %
-81.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı
3,809.98 ₺
Kesintiler Toplamı
-566.10 ₺
Net Maaş
3,243.88 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi
50%
191.85 ₺
Gelir Vergisi Matrahı
1,771.50 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı
1,771.50 ₺
4-1 Derece Kademedeki Memurun 2019 yılı Ocak Ayı Maaşı
4. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Memur
İstihaklar
Gösterge - Oran
Tutar
Gösterge Aylığı (4/1)
915
119.94 ₺
Ek Gösterge Aylığı
800
104.86 ₺
Taban Aylığı
2,051.75 ₺
Kıdem Aylığı
13 yıl
34.08 ₺
Yan Ödeme Aylığı
500
20.78 ₺
Özel Hizmet Tazminatı
49
610.17 ₺
Ek Ödeme
100
1,245.24 ₺
Kesintiler
Oran
Tutar
Gelir Vergisi
15.00 %
-85.97 ₺
Damga Vergisi
7.59 ‰
-31.78 ₺
Emekli Keseneği
16.00 %
-479.28 ₺
BES Kesintisi
3.00 %
-89.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı
4,186.82 ₺
Kesintiler Toplamı
-686.03 ₺
Net Maaş
3,500.79 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi
50%
191.85 ₺
Gelir Vergisi Matrahı
1,852.13 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı
1,852.13 ₺
1-1 Derece Kademedeki Memurun 2019 yılı Ocak Ayı Maaşı
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Memur
İstihaklar
Gösterge - Oran
Tutar
Gösterge Aylığı (1/1)
1,32
173.02 ₺
Ek Gösterge Aylığı
2,2
288.37 ₺
Taban Aylığı
2,051.75 ₺
Kıdem Aylığı
20 yıl
52.43 ₺
Yan Ödeme Aylığı
500
20.78 ₺
Özel Hizmet Tazminatı
49
610.17 ₺
Ek Ödeme
110
1,369.77 ₺
Kesintiler
Oran
Tutar
Gelir Vergisi
15.00 %
-109.13 ₺
Damga Vergisi
7.59 ‰
-34.66 ₺
Emekli Keseneği
16.00 %
-579.84 ₺
BES Kesintisi
3.00 %
-108.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı
4,566.29 ₺
Kesintiler Toplamı
-831.63 ₺
Net Maaş
3,734.66 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi
50%
191.85 ₺
Gelir Vergisi Matrahı
2,006.52 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı
2,006.52 ₺
Memur
Memur, devlet kadrolarında çalışan personel. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında masdar isimdir.
Mevzuatta Memur
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Memurların temel mevzuat kaynağıdır
Memur Hukuku
Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.
Memur tanımı
anlamı Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli:
"Kasabaya gelen her yeni memur ilk olarak beni tanır."- T. Buğra.
2. anlamı sıfat Yükümlü:
"Sen de kaçmamasına dikkat edeceksin. Muhafazasına memursun."- R. H. Karay.
memur
devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli.
bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü.
memur
Türkçe memur kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. white-collar
n. civil servant, government official, government employee, official, white collar worker, officer, incumbent, office holder, office bearer, servant, public servant
memur
Türkçe memur kelimesinin Fransızca karşılığı.
employé/e [le][la], fonctionnaire [la], serviteur de l'etat, agent [le], buraliste [le][la], commis [le], préposé/e [le][la]
memur
Türkçe memur kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Angestellte, Beamte, Bedienstete
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