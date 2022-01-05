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  3. Memur-Sen Konfederasyonu'ndan flaş açıklama! İşte dört kişilik bir ailenin açlık sınırı...

Memur-Sen Konfederasyonu'ndan flaş açıklama! İşte dört kişilik bir ailenin açlık sınırı...

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan Açlık ve Yoksulluk Araştırması'nın Aralık ayı sonuçları yayımlandı.

Memur-Sen Konfederasyonu'ndan flaş açıklama! İşte dört kişilik bir ailenin açlık sınırı...

Memur-Sen'in yayımladığı rapora göre; geçtiğimiz yılın Aralık ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3 bin 526 Türk Lirası, yoksulluk sınırı ise 10 bin 119 Türk Lirası

Yayımlanan raporda, gıda fiyatlarının Kasım ayına oranla ortalama yüzde 10,60 arttığı görülüyor. Öte yandan en büyük artış yüzde 59 ile patlıcanda oldu. Yüzde 49,79 ile salatalık, yüzde 44,08 ile buğday unu, yüzde 43,87 ile margarin fiyatlarında artış olması raporda dikkat çeken başka bir unsur oldu..

ISINMA VE GİDERLERDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ORTALAMA YÜZDE 9,29'LUK ARTIŞ

Isınma giderlerinde ise geçen ay, kasım 2021'e göre ortalama yüzde 9,29'luk artış gözlenirken, barınma fiyatları da yüzde 1,65 oranında arttı.

Aynı dönemde giyim fiyatlarında ortalama yüzde 7,35, kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında ise yüzde 9'luk artış oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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