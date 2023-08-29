Memur ve Emekli maaşlarına müjdeli haber: Ek ödeme sürprizi geliyor!

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında 2024-2025 dönemi için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri başarıyla sonuçlandı. 11 farklı hizmet kolunda sağlanan uzlaşma ile birlikte, memur ve emekli kesim için önemli kazanımlar elde edildi.

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Memur ve Emekli maaşlarına müjdeli haber: Ek ödeme sürprizi geliyor!

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında 2024-2025 dönemi için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri başarıyla sonuçlandı. 11 farklı hizmet kolunda sağlanan uzlaşma ile birlikte, memur ve emekli kesim için önemli kazanımlar elde edildi.

Mühendislerin Ek Ödemelerinde Önemli Artış

Toplu sözleşme kapsamında yapılan düzenlemeler arasında, mühendislerin ek ödemelerine de önemli bir artış sağlandı. Bu çerçevede, 1. ve 2. derecedeki mühendislere yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere 968 TL tutarında ek ödeme yapılacak.

Mühendisler, mimarlar, peyzaj mimarları, bölge plancıları, ve şehir plancıları gibi kadrolarda bulunanlar için 1-2 dereceden maaş alanlara 20 ek puan, 3-4 dereceden maaş alanlara 10 ek puan, diğer derecelerden maaş alanlara ise 5 ek puan ek ödeme sağlanacak.

Arazi Tazminatlarında Artış

Mühendislerin günlük arazi tazminatlarına 30 TL'lik bir artış yapıldı. Teknik öğretmen unvanında bulunanların güncel 145 TL olan arazi tazminatları ise 174 TL seviyesine yükseltildi.

Toplu Taşıma Kartı ve Toplu Sözleşme İkramiyesi Aylık Olarak Ödenecek

Merkez teşkilatta servis hizmeti almayan kamu çalışanları için artık aylık toplu taşıma kartı imkanı sağlanacak. Daha önce üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi ödemeleri, bundan böyle aylık olarak yapılacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde hizmet veren başmüdürler, fabrika müdürleri ve işletme müdürlerine özel hizmet tazminatında 25 puanlık bir artış gerçekleştirildi. Özel hizmet tazminatı oranı bu şekilde 30 puana (242 TL'ye) çıkarıldı.

Ayrıca, şef unvanına sahip çalışanlara verilen özel hizmet tazminatı oranı da 10 puan artırılarak 582 TL seviyesine yükseltildi.

Milyonlarca memur ve emekli, merakla beklediği maaş zammı ile ilgili kararı alabilmek için gözlerini şu an Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na çevirmiş durumda. Kurul, en geç 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını belirleyecek. Bu karar, büyük bir önem taşıyor ve pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

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