Memur ve emekliye çifte zam mı geliyor? Gözler yarına çevrildi!

Vatandaşların merakla beklediği memur zammı için kritik gün olarak 3 Ocak 2022 yarın belirlendi. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte memura çifte zam imkanının doğacağı ifade ediliyor. Açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon rakamı ortaya çıkacak. Bununla birlikte memurların alacağı fark da kesinleşecek. Bilindiği üzere kamu çalışanları toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon kadar fark da alıyor.

ARALIK ENFLASYONU BELİRLEYİCİ OLACAK

Son yapılan toplu sözleşmeye göre memurlar bu ay yüzde 5 oranında zam alacak. Ayrıca 6 aylık enflasyonun yüzde 3'lük Temmuz zammının üzerindeki kısmı da fark olarak yatırılacak. Buna göre memurların Ocak zammı 5 aylık enflasyona göre 5 + 7.48 oldu. Aralık enflasyonu ile bu rakamın kesinleşeceği ifade edildi.

EK ZAM YAPILMASI GÜNDEMDE

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı olması bekleniyor. Bu durumun yaşanmasında ise memurların zammı 5+16.91 olarak hesaplanacak. Buna göre de zam oranı yüzde 21.91 olacak. Bunun yanı sıra memur ve memur emeklilerine ek protokol ile ilave bir zam yapılması da gündemde. Yarın açıklanacak rakamlar ile bu durum da netlik kazanacak.

"DİSİPLİNSİZLİĞE YOL AÇMAYACAĞIZ"

Katıldığı bir canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak. Asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Doğru hesap, doğru kitap. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz." ifadelerini kullanmıştı.