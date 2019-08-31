Memurlara aile yardımı 466 lira. İşte şartlar...

Memurlara eş ve çocuklar için yardım parası maaş katsayısındaki artışla birlikte yükselecek.

Memurlar Ocak'ta 3 zam alabilecek. Hakem kurulunun kararı doğrultusunda maaşlarına Ocak'ta yüzde 4 oranında zam yansıtılacak olan memurlar, ayrıca 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i geçerse aşan kısım kadar fark alacak. Merkez Bankası'nın 2019 yılı enflasyon tahminine göre de fark yüzde 3.46 olabilecek.

433 LİRA YERİNE 466 LİRA ALABİLİR

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Maaş katsayısındaki artış yüzde 7.46'ya ulaşırsa, halen 295,47 lira olan eş yardımı 317,51 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 69,22 liradan 74,38 liraya, 6 yaş üstü için 34,61 liradan 37,19 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 433 lira yerine 466 lira alabilecek.

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