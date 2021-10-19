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  3. Memurların saat başı fazla mesai ücretleri arttı! Yeni yılda uygulanacak

Memurların saat başı fazla mesai ücretleri arttı! Yeni yılda uygulanacak

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile, yeni yıl itibarıyla memurların saat başı ücretlerinde değişikliğe gidileceğini duyuruldu.

Memurların saat başı fazla mesai ücretleri arttı! Yeni yılda uygulanacak

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yıla geçilmesinde itibaren yüzde 12,5 artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 30 kuruş artarak, 2 lira 70 kuruş olarak ödenecek. 

Memurların saat başı fazla mesai ücretleri arttı! Yeni yılda uygulanacak

PERSONEL VE ŞOFÖRLERE MESAİ ÜCRETİ

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görevli olan personellere ve makam şoförlerine ayda 90, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere ise 60 saati geçmemek üzere 2022 yılında, 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai ücreti ödenecek. 

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