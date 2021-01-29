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  3. Menajeri açıkladı: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Menajeri açıkladı: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlilerle yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde kulüple anlaşamamıştı. Oyuncunun menajeri, Ömer Faruk'un yeni takımının belli olduğunu açıkladı.

Menajeri açıkladı: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe altyapısında yetişen Ömer Faruk Beyaz, teknik heyet ve taraftarın çok şey beklediği isimlerin başında yer alıyordu. Ancak sarı-lacivertlilerle yeni sözleşme yapmayı reddeden Ömer Faruk, kariyerine Avrupa'da devam edecek. Genç oyuncunun menajeri Mehmet Eser, Ömer Faruk'un Almanya'dan Stuttgart ile anlaştığını ve anlaşmanın 4 senelik olduğunu ifade etti.

"BUNDESLIGA ONUN İÇİN EN İYİ ADRES"

Ömer Faruk için en iyi adresin Bundesliga olacağını belirten Mehmet Eser, "Bundesliga, Ömer Faruk için en iyi adres. Sven Mislintat, Ömer Faruk'u VfB Stutgart’a seçti. Ousmane Dembele ve Jaden Sancho gibi oyuncuları keşfeden bir ve Bundesliga'ya getiren bir isim. Elbette Ömer Faruk Beyaz'ın da aynı yolu izleyeceğini umuyoruz." diye konuştu.

Menajeri açıkladı: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

"FENERBAHÇE'DE BİR GELECEK GÖREMEDİK"

17 yaşındaki genç yıldız Fenerbahçe'nin 5 yıllık sözleşme tekliflerini reddetmişti. Fenerbahçe ile neden anlaşmadıklarına da açıklık getiren Mehmet Eser, "Fenerbahçe'de bir gelecek ya da umut göremedik. Açıkçası Ömer Faruk'a dakika vermek için yeterli fırsat tanınmadı. Teknik ekip her zaman diğer oyunculara güvendi. Fenerbahçe için 2-0 veya 3-0 farklı sonuçlar olsa bile Ömer Faruk'u oynatmadılar. 5 yıllık sözleşme dahil bize sunulan Fenerbahçe projesi artık inandırıcı görünmüyordu." ifadelerini kullandı. 

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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