Menajeri açıkladı: Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta
Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius’un menajeri Florian Goll, oyuncusunun sezon sonuna kadar siyah beyazlı ekipte kalacağını belirtti.
Loris Karius’un menajeri Florian Goll, tecrübeli kalecinin geleceğiyle ilgili olarak Alman Bild Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.
Goll, “Loris’in Beşiktaş’la 2020’ye kadar sözleşmesi var ve sözleşmesini tamamlayacak. Karius bu sezon çok iyi performans sergiliyor, geçen sezon da iyiydi ayrıca İstanbul’da kendisini çok mutlu hissediyor. Sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacak” diye konuştu.
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