Denizcan Aktaş koronavirüse mi yakalandı? | Denizcan Aktaş kimdir? Kaç yaşında?

Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından birçok ülkeye sıçrayarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de birçok sektörü olduğu gibi dizi sektörünü de vurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkemizde de hızla yayılmaya devam ediyor. Bir süre önce ara verilen dizilerin yeniden sete çıkması sonrası peş peşe koronavirüs vaka haberleri gelmeye devam ediyor.

Denizcan Aktaş, koronavirüse yakalandı. Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Denizcan Aktaş koronavirüse yakalandı. Tedavisi evinde devam eden ve sağlık durumu iyi olan Aktaş'ın son kontrolü 1-2 gün içerisinde yapılacak. Süreci tamamladığı için yakında sete çıkması planlanan Aktaş'ın oyuncu sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da durumdan etkilendi. Güzel yıldız korona test sonucu negatif çıkmasına rağmen önlem amaçlı yeni dizisi Son Yaz'ın setine çağrılmadı. Sancaktutan'ın 3 gün sonra bir kez daha test yapıldıktan sonra Son Yaz'ın çekimlerine başlayacağı öğrenildi."

MENAJERİMİ ARA DİZİSİNE KORONAVİRÜS ŞOKU

Ay Yapım'ın Star için çektiği Menajerimi Ara dizisinden peş peşe koronavirüs vaka haberleri gelmişti. Önce usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi yayılmıştı. Ardından da Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir'in de koronaya yakalandığı gündeme gelmişti.

DENİZCAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu’ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır.

Şimdilerde Star TV’de ikinci sezonu yayınlanan Avlu adlı dizide Alp Öztürk karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur.

Deniz Can Aktaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Avlu (Alp) (TV Dizisi)

2017 – Nerdesin Birader (Ali) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Ronaldo Burak) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin) (TV Dizisi)