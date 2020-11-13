Menajerimi Ara dizisine Kovid-19 şoku!

Çin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak can kayıplarına sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de birçok sektörü olduğu gibi dizi sektörünü de vurdu. Koronavirüs ülkemizde de hızla yayılmaya devam ediyor. Bir süre önce ara verilen dizilerin yeniden sete çıkması sonrası art arda koronavirüs vaka haberleri gelmeye devm ediyor.

Saygı dizisinin ardından Yeni Hayat dizisi ve Gönül Dağı dizisi setlerinden gelen koronavirüs haberleri can sıkarken Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında rol alan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen'in de koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİNDEN KÖTÜ HABER

Ay Yapım'ın Star için çektiği Menajerimi Ara dizisinden peş peşe koronavirüs vaka haberleri geliyor. Önce usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi yayıldı.

Ancak Şamlıoğlu'nun menajerlik ajansı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşmadı. Ardından da Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir'in de koronaya yakalandığı gündeme geldi.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ HAKKINDA

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay),Feris (Canan Ergüder),Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor. Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu),egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?

Ayşenil Şamlıoğlu, 20 Mart 1956 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sayıştay eski Başkanlarından Servet Şamlıoğlu'nun kızıdır. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi'ni kazanarak eğitim görmeye başlayan Şamlıoğlu, eğitimini yarıda bıraktı ve Almanya’ya gitti. Frankfurt’ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatroya ilgi duyan Şamlıoğlu, amatör tiyatro gruplarıyla çalıştı.

Almanya’dan Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Ancak, ikinci kez eğitimini yarıda bıraktı ve Bir süre Anadolu Ajansı ve özel bir reklam ajansında çalıştı.

Ayşenil Şamlıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1982 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevini de yürüten Şamlıoğlu, 1988 - 1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro dersleri verdi.

Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerindeki rolleri ile ün kazanan usta sanatçı, birçok tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol aldı, tiyatro oyunu yönetti. Ayşenil Şamlıoğlu son olarak Jet Sosyete dizisinde Zahide Özpamuk karakterini canlandırdı.

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır. Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019'da ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynamaktadır.

BEDİR BEDİR KİMDİR?

En son Şahit tepesi dizisinde rol alan Bedir Bedir aslen Bursalıdır. 1982 yılında Bursa ilinin İznik ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şu an 38 yaşındadır. Gezmeyi ve çevre duyarlılığı dikkatleri üzerine çeken Bedir oyunculuk üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur.

Şu an Zoom Arts Oyunculuk Atölyesinde temel oyunculuk eğitmenliği yapmaktadır. Blacklistt oyunculuk ajansına kayıtlıdır. Hem Karadeniz hem ege hem de doğu şivesini taklit edebilen ve bu konuda oldukça yetenekli olan Bedir Bedir ilk dizi deneyimi “Yakın Dünya” olurken ilk sinema deneyimi ise “Yalnızlar Kulübü” filmi ile sektöre adım atmıştır.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı karakter sayesinde ülke çapında tanına bir oyuncu haline gelen Bedir Bedir en son 2020 yılında Bir Avm Hikayesi isimli sinema filminde rol almıştır.

Bedir Bedir şu an Call My Agent isimli diziden uyarlama olan Menajerimi ara dizisinde Bekir karakterini canlandırıyor.

Bedir Bedir’in oynadığı diziler:

Menajerimi Ara

Şahin Tepesi

Bu Sayılmaz

İstanbullu Gelin

Mahrumlar

Maral

Benim Hala Umudum Var

Ey Aşk Neredesin

Keşanlı Ali

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Yabancı Gelin

Yakın Dünya

Bedir Bedir’in oynadığı sinema filmleri:

2020 – Bir Avm Hikayesi

2020 – Karşılaşmalar

2016 – Olanlar Oldu

Aşk ve Devrim

Yangın Var

Yalnızlar kulübü