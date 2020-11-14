Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgını Türkiye'yi tekrar etkisi altına alarak tüm sektörlerde olduğu gibi dizi sektörüne de zor günler yaşatmaya devam ediyor. Menajerimi Ara dizisinden peş peşe koronavirüs vaka haberleri gelirken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre önce usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi yayıldı.

Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisinin setinde koronavirüse tehlikesi yaşandı.

"GEÇMİŞ OLSUN DLEKLERİNİZE YÜREK DOLUSU TEŞEKKÜLER"

64 yaşındaki usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüse yakalandı. Geçmiş olsun mesajlarına Twitter hesabından açıklama yaparak cevap veren oyuncu, "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler" ifadelerini kullandı.