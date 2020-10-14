Menajerimi Ara hangi gün oynuyor? Star TV ekranlarının beğeni ile takip edilen dizisi Menajerimi Ara yayın gününü değiştirme kararı aldı. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman'ın başrollerde oynadığı Menajerimi Ara dizisinin yayın tarihinin değişmesinin ardından Menajerimi Ara hangi gün oynuyor? Yayın günü değişti mi? Menajerimi ara hangi kanalda oynuyor? soruları da araştırılmaya başlandı.

MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve ünlülerin renkli dünyasını konu alan AY Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara yayın gününde değişiklik yaptı. Her hafta Salı günü ekranlara gelen dizi 9. bölümden itibaren Pazar akşamları ekranlarda olacak.

MENAJERİMİ ARA HANGİ KANALDA?

Baş rollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı dizi yayın hayatına Star TV ekranlarında yeni gününde devam edecek.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ajansın başına Mayda’nın geçmesiyle taşlar yerinden oynar. Dicle işleri yoluna koymak için Mayda’ya Kıraç’la ilişkisini açıklarken her şeyi daha karmaşık hale getireceğinin farkında değildir. Büyük bir etkinlik için hazırlanan Çınar ve Feris karşılaştıkları krizi çözmek için ellerinden geleni yaparlar.

Ajans çalışanları yılın etkinliğine dair her şeyi çözdüklerini düşünürken etkinlik sırasında herkesle birlikte onlar da büyük bir sürprizle karşılaşır. Ancak o gecenin asıl büyük sürprizi Beren’in Dicle hakkında öğrendikleri olacaktır.

MENAJERİMİ ARA 9. BÖLÜM FRAGMANI