2022 İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204712446Melih Gökçek ayrıntıyı yakaladı! Kazakistan protestosunda kullanılan slogan ile CHP'nin sloganı aynı çıktı!Star TV Annemizi Saklarken 6. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken son bölüm Youtube izleMerkür Retro'su ne zaman başlayacak ve bitecek 2022? Merkür Retro'sunun tarihleri ve burçlara etkisiTürksat 4a frekans 2022 otomatik arama nasıl yapılır? Güncelleme nasıl yapılır?Ziraat Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Maaşları, İş İlanlarıMenakıp ne demek, TDK'ya göre Menakıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511514Ahmet Dursun'un boşandığı eşi Asena Demirbağ'dan ağır sözler! Resmen adamlığına laf etti!Kardeşlerim Kaan kimdir? Eren Ören kimdir? Nereli, kaç yaşında?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Menakıp ne demek, TDK'ya göre Menakıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Menakıp ne demek, TDK'ya göre Menakıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Menakıp kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Menakıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Menakıp nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Menakıp kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Menakıp ne demek, TDK'ya göre Menakıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Menakıp ne demek? Menakıp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi menakıp kelimesi. Peki menakıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre menakıp nedir, menakıp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MENAKIP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Menakıp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Menakıp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre menakıp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Menkıbeler

MENAKIP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- menakıpname

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT