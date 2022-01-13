Menakıp ne demek, TDK'ya göre Menakıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Menakıp ne demek? Menakıp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi menakıp kelimesi. Peki menakıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre menakıp nedir, menakıp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MENAKIP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Menakıp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Menakıp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre menakıp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Menkıbeler



MENAKIP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- menakıpname

