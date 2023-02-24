Mendy Mamadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mendy Mamadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mendy Mamadou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mendy Mamadou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mendy Mamadou 4 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mendy Mamadou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Mendy Mamadou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mendy Mamadou'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mendy Mamadou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mendy Mamadou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mendy Mamadou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mendy Mamadou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2018 yılında FK Mladost

3 Ocak 2021 yılında FK Jezero

1 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac

Mendy Mamadou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mendy Mamadou şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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