Menemenspor 0-4 Giresunspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Menemenspor, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.
Hakemler: Caner Ak xx, Mehmet Yıldırım xx, Furkan Ürün xx
Menemenspor: Fatih Demirlek xx, Yusuf Talum xx, Rıdvan Koçak x, Domgjoni x, Emre Batuhan xx, Alhassan x (Okan Yılmaz dk. 74 x), Tayfun Aydoğan x (Can Sönmez dk. 62 x), Mohomed x(Zenke dk. 46 x), Anaane x (Alaattin Ok dk. 46 x), Şeref Özcan x(Mehmet Aytemiz dk. 61 x), Rasheed x
Yedekler: Furkan Bayır, Okan Şentürk, Batuhan Şen, Cem Çelik, Berkan Çakır
Teknik Direktör: Ümit Karan
Giresunspor: Onurcan Piri xx, Hayrullah Bilazer xx, Sergen Piçinciol xxx, Sadi Karaduman xx, Hüsamettin Tut xx, Mehmet Taş xx (Kerem Kalafat dk. 81 ?), Erol Can xx, Eren Tozlu xxx (Uzodimma dk. 46 x), Serginho xxx (Milinkovic dk. 81 ?), Saner Hüseyin Bağ xx (Traore dk. 63 x), Balde xxx (Muhammed Ertürk dk. 81 ?)
Yedekler: Tolgahan Acar, Arda Kılıç, Yasin Ozan, İshak Doğan, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Eren Tozlu (dk. 28), Sergen Piçinciol (dk. 44), Balde (dk. 49), Serginho (dk. 66) (Giresunspor)
Kırmızı Kart: Zenke (dk. 74) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Domgjoni, Anaane, Yusuf Talum, Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Hayrullah Bilazer (Giresunspor)