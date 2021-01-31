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  3. Menemenspor 0-4 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Menemenspor 0-4 Giresunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Menemenspor, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.

Menemenspor 0-4 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Hakemler: Caner Ak xx, Mehmet Yıldırım xx, Furkan Ürün xx

Menemenspor: Fatih Demirlek xx, Yusuf Talum xx, Rıdvan Koçak x, Domgjoni x, Emre Batuhan xx, Alhassan x (Okan Yılmaz dk. 74 x), Tayfun Aydoğan x (Can Sönmez dk. 62 x), Mohomed x(Zenke dk. 46 x), Anaane x (Alaattin Ok dk. 46 x), Şeref Özcan x(Mehmet Aytemiz dk. 61 x), Rasheed x

Yedekler: Furkan Bayır, Okan Şentürk, Batuhan Şen, Cem Çelik, Berkan Çakır

Teknik Direktör: Ümit Karan

Giresunspor: Onurcan Piri xx, Hayrullah Bilazer xx, Sergen Piçinciol xxx, Sadi Karaduman xx, Hüsamettin Tut xx, Mehmet Taş xx (Kerem Kalafat dk. 81 ?), Erol Can xx, Eren Tozlu xxx (Uzodimma dk. 46 x), Serginho xxx (Milinkovic dk. 81 ?), Saner Hüseyin Bağ xx (Traore dk. 63 x), Balde xxx (Muhammed Ertürk dk. 81 ?)

Yedekler: Tolgahan Acar, Arda Kılıç, Yasin Ozan, İshak Doğan, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Eren Tozlu (dk. 28), Sergen Piçinciol (dk. 44), Balde (dk. 49), Serginho (dk. 66) (Giresunspor)

Kırmızı Kart: Zenke (dk. 74) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Domgjoni, Anaane, Yusuf Talum, Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Hayrullah Bilazer (Giresunspor)

Onur Çelik
Spor Editörü
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