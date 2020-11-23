Menemenspor 1-2 Altay | MAÇ SONUCU

TFF 1.Lig 10.hafta maçında Altay, Menemenspor'u 2-1 mağlup etti. Altay böylece 17 Ekim tarihinden sonra ilk kez galip gelirken puanını 13 yaptı. Menemenspor ise 6 puanda kaldı

Altay adına golleri Özgür Özkaya ve Yılmaz Özeren atarken ev sahibi takımın tek golünü Rasheed kaydetti

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Emre Kargın, İbrahim Bozbey, Hasan Hüseyin Tetik

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 84 Murat Elkatmış), Olatunbosun, Adamu (Dk. 46 Murat Erdemir), Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 70 Kamara), Tayfun Aydoğan, Akanbi (Dk. 90+5 Kubilay Türk Yılmaz)

Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Regattin (Dk. 90 1 Berkay Sülüngöz), Scuk (Dk. 46 Ziya Alkurt), Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 71 Erhan Çelenk), Harun Alpsoy (Dk. 62 Yekta Kurtuluş), Paixao (Dk. 62 Gnanduillet)

Goller: Dk. 12 Akanbi (Menemenspor), Dk. 71 Özgür Özkaya, Dk. 81 Yılmaz Özeren (Altay)

Kırmızı kartlar: Dk. 89 Erhan Çelenk (Altay), Dk. 90 9 Olatunbosun (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Adamu, Dk. 31 Domgjonas, Dk. 56 Rıdvan Koçak, Dk. 90+5 Akanbi (Menemenspor), Dk. 66 Özgür Özkaya, Dk. 90+9 Yekta Kurtuluş (Altay)

Maçtan notlar

12’nci dakikada Menemenspor atağında rakip ceza sahasına giren Olatunbosun’un akıl dolu pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rasheed sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

20’nci dakikada Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Olatunbosun’un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

27’nci dakikada Menemenspor ceza sahasındaki İbrahim’in röveşata pasında müsait durumda topla buluşan Kappel yerden vurdu, kaleci Selmani uzanarak topa sahip oldu.

38’inci dakikada sol çaprazdan Rasheed’in plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

45’inci dakikada Altay ceza sahasında Rasheed, Lokman’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Menemensporlu futbolcular penaltı beklerken, Hakem Emre Kargın devam kararı verdi.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

70’inci dakikada Altay’da Ziya yaklaşık 25 metreden şansını denedi, Selmani çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

71’inci dakikada Altay eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Özgür çok sert vurdu, top kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

78’inci dakikada Menemenspor mutlak golden oldu. Soldan Rasheed’in ortasında altı pasta topla buluşan Olatunbosun’un vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

81’inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Erhan çizgiye inip topu penaltı noktası üzerine çıkardı, Yılmaz gelişine plase bir vuruşla Altay’ı öne geçirdi: 1-2.

89’uncu dakikada Altaylı Erhan, Menemensporlu Taşkın’a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+9’uncu dakikada Yekta’nın kendisine yaptığı faul sonrası rakibine müdahalede bulunan Olatunbosun direkt kırmızı kart gördü.

Altay derbiden 2-1’lik zaferle ayrıldı.