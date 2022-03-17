Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Menemenspor ile Boluspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Menemenspor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MENEMENSPOR – BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Menemenspor – Boluspor maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

MENEMENSPOR – BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Menemenspor – Boluspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MENEMENSPOR – BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Menemenspor – Boluspor maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Kemal Elmas yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Bayram Başkan görev alacak.