Menenjitin Belirtileri Nelerdir? Menenjit Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Menenjitin belirtileri konusunda araştırma yapıyorsanız, Bölge Gündem sağlık editörleri sizler için araştırdı.

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen meninks adı verilen iltihaplı bir hastalıktır. Hastalığın en sık görülen semptomları ateş, baş ağrısı ve boyun tutulmasıdır. Virüsler, bakteriler ve parazitler hastalığı tetikleyen nedenler olabilir. Bazı menenjitler kendiliğinden iyileşecek kadar hafif olabilirken, diğerleri yaşamı tehdit edebilir. Menenjit en çok bebeklerde, çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülür.

Menenjitin Belirtileri Nelerdir?

Erken menenjit semptomları gribi taklit edebilir. Menenjitin ana semptomları saatler veya günler içinde ortaya çıkar. Menenjitin belirtileri aşağıda yer almaktadır.

Baş ağrısı

Kusma

Yüksek ateş

Boyun tutulması

Uyku eğilimi

Konsantre olmak

Meningokokal menenjit deri döküntüsü

Yenidoğan Menenjitinin Belirtileri

Yüksek ateş

Ağlamak

Ağır uyku eğilimi

Yemek yiyemiyor

Bebeğin vücudunun veya boynunun sertliği

Menenjit Nedenleri

En yaygın neden bir virüstür. Daha sonra bakteri ve parazitler patojen olarak kabul edilir.



Pnömokok: Bu, küçük çocuklarda ve yetişkinlerde görülen en yaygın menenjit nedenidir. Aynı zamanda orta kulak enfeksiyonlarına, sinüzite ve zatürreye neden olabilir. Aşılarla önlenebilir. Ülkemizde aşılar bebeklik döneminde kullanılmaktadır.



Meningokok: Menenjitin başka bir yaygın nedeni. Çocuklarda ve yetişkinlerde menenjite neden olabilir. Üst solunum yolunu enfekte eder ve bakteriler dolaşım sistemine girerek beyne ulaşır. Yurtlarda, askeri kamplarda ve yatılı okullarda salgınlara yol açabilir. Aşılarla önlenebilir.



Listeria: Bu bakteriler pastörize edilmemiş peynirler, sosisli sandviçler ve diğer yiyecekler yoluyla yayılabilir. Hamile kadınlarda, yaşlılarda, yenidoğanlarda ve bağışıklığı zayıflamış kişilerde enfeksiyonlara neden olurlar. Listeria hamilelik sırasında plasentayı geçer ve bebeklerde ölümcül enfeksiyonlara neden olabilir.



Viral menenjit genellikle hafiftir. En yaygın viral ajanlar, herpes simplex, kabakulak ve HIV'dir.

Menenjit İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Aşılama birçok bakteriyel menenjiti önleyebilir. Aşılanmamış bebeklerin hem riskleri hem de sosyal riskleri vardır. Yurtlar, kreşler ve askeri kamplar menenjit salgınlarını görmek için kolay yerlerdir. Hamilelik sırasında listeriyoz riski artar. AIDS, diyabet, alkolizm ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan kişilerde menenjit riski artar.



Ayrıca bebekler ve çocuklar da doğal nedenlerden dolayı menenjit riski altındadır. Menenjit hapşırma, öksürme, öpüşme ve bazı mutfak gereçleri ve diş fırçalarının birlikte kullanılmasıyla bulaşır. Menenjit patojenleri bakterileri hasta olmasa bile burun ve boğazda taşıyan kişiler tarafından yayılır. Bir kişi birden çok kez menenjit geçirebilir. Yaşlılarda menenjit riski de yüksektir.

Menenjit Nasıl Teşhis Edilir Ve Nasıl Tedavi Edilir?

Yukarıdaki semptomları olan hastalar sağlık için hastaneye yatırılmalı ve beyin omurilik sıvısı almalıdır. Lomber bölgede omurga arasındaki beyin omurilik sıvısını emmek için ince iğneler kullanın. Alınan sıvıyı kontrol ederek tanı netleşir. Beyinde herhangi bir hasar olup olmadığını görmek için bilgisayarlı tomografi taraması yapılabilir. Bakteriyel menenjiti tedavi etmek için antibiyotikler kullanılır. Bazı viral menenjitler kendi kendine iyileşebilse de bazı virüsler antiviral tedavi gerektirir.



Başlıca korunma yöntemleri sık sık el yıkama, aşılama, hijyen kurallarına uyma, hapşırırken öksürürken öksürme ve ağzı kapama ve hamile kadınların iyi pişmemiş yiyecekleri yememesidir.