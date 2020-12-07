Menopoz döneminde overler folikül miktarının azalmasına bağlı olarak kadınlarda östrojen üretimi azalır. Bu durum menopoz dönemi ve karşılaşılan zorluklar konusunda bazı süreçleri de beraberinde getirir. Adet döngüsünün kesildiği menopoz döneminde üreme yeteneği de kaybolmaktadır.

Ayrıca menopoza girmeyi etkileyen faktörler şu şekilde sıralanmaktadır;

Genital faktörler,

Psikolojik faktörler,

Genetik durumlar,

Genel sağlık durumları,

Çevresel ve fiziki faktörler,

Sosyal durumlar,

Premenopozal Dönemde Ortaya Çıkan Rahatsızlıklar

Menopoz dönemi ve karşılaşılan zorluklar konusunda birçok rahatsızlık ortaya çıkabilmektedir.

Bunlar; İştahta artış, Adet düzensizliği, Depresif ruh hali, Aşırı terleme, Ateş basmaları, Baş ağrısı, Baş dönmesi, Yorgunluk, Yüzde kızarıklık, Konsantrasyonda güçlük, Unutkanlık, Cinsel istekte azalma, Gerginlik, Uyuyamama, Yumurtlamada azalma, Nabız atışları şeklindedir.

Menopoz Dönemi ve Sonrası Belirtiler Nelerdir?

50 yaşından sonra görülebilen menopozdan sonra birtakım belirtiler ve rahatsızlıklar yaşanabilmektedir. Yukarıda sıralanan belirtilere ek olarak vajina ve rahimde küçülmeler başlar. Ayrıca kabızlık, rahim sarkması, sık sık idrara çıkma ve idrar kesesinde sarkmalar görülmektedir.

Menopoz döneminde kadınların en çok karşılaştığı sorunlardan biri de saç kökleri ve derideki değişimlerdir. Saç ve kıl miktarının azalması, derini incelmesi ve cildin kuruması, menopoz dönemi belirtileridir. Ayrıca bu süreçte dudak, göğüs ve çenede de kalın tüy oluşumu gözlemlenebilir. Ancak genital bölge ile koltuk altında kıl miktarı azalır. Menopoz döneminde diş eti hastalıklarıyla da karşılaşılabilir. Ek olarak ağızda kötü tat hissi ve ağız kuruluğuna basur ve kabızlık eşlik eder. Safra taşı ve reflü gibi rahatsızlıklar da yine bu dönemde kendini gösterir.

Menopoz dönemi ve karşılaşılan zorluklar kapsamında osteoporoz rahatsızlığına da dikkat edilmelidir. Kemiklerdeki mineral yoğunluğunun azalmasıyla beraber kemik kırılmaları yaşanabilir. Kadınlar bu dönemde her yıl kemiklerinin yüzde 3 ya da 4’ünü kaybetmektedir. Menopoz sonrasında ise metabolik hız yavaşladığı için kilo artışı görülecektir.

Menopozda Beslenme

Görüldüğü üzere menopoz döneminde birçok belirti ve rahatsızlık ortaya çıkacağı için kadınların beslenme sürecine dikkat etmesi gerekir. İlk olarak kemik kırılmalarına karşı günde 1500 mg’a kadar kalsiyum alınmalıdır.

Metabolizma hızının yavaşlamasıyla hızlı kilo alma süreci başlayacağı için tuz alımı kısıtlanmalı ve düzenli egzersizlere başlanmalıdır. Ayrıca D vitamini seviyesi korunarak E vitamini tüketilmelidir. E vitamini menopoz döneminde halsizlik ve sıcak basmalarını önleyecektir.