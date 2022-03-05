Menevişlemek ne demek, TDK'ya göre Menevişlemek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Menevişlemek ne demek? Menevişlemek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi menevişlemek kelimesi. Peki menevişlemek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre menevişlemek nedir, menevişlemek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MENEVİŞLEMEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Menevişlemek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre menevişlemek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yüzeyde renk dalgalanmaları oluşturmak

