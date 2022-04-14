Menhiyat ne demek, TDK'ya göre Menhiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Menhiyat ne demek? Menhiyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi menhiyat kelimesi. Peki menhiyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre menhiyat nedir, menhiyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MENHİYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Menhiyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Menhiyat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre menhiyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Din yasakları

