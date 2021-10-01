Menkıbevi ne demek, TDK'ya göre Menkıbevi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Menkıbevi ne demek? Menkıbevi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi menkıbevi kelimesi. Peki menkıbevi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre menkıbevi nedir, menkıbevi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Menkıbevi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Menkıbevi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MENKIBEVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Menkıbevi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Menkıbevi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre menkıbevi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Efsanevi

