Mentor Mazrekaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mentor Mazrekaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mentor Mazrekaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mentor Mazrekaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mentor Mazrekaj 8 Şubat 1989 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Mentor Xhemajl Mazrekaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mentor Mazrekaj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DACI Holding GmbH yapmaktadır. Mentor Mazrekaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 19 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mentor Mazrekaj'nin KF Laçi ile sözleşmesi 1 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Mentor Mazrekaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mentor Mazrekaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mentor Mazrekaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mentor Mazrekaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2013 yılında FK Partizani

31 Aralık 2013 yılında FC Prishtina

1 Ocak 2014 yılında FK Partizani

25 Temmuz 2017 yılında FC Prishtina

6 Eylül 2018 yılında KF Ferizaj

8 Ocak 2019 yılında Fortuna Oslo FK

19 Şubat 2019 yılında KF 2 Korriku

12 Ağustos 2019 yılında FC Llapi

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ağustos 2020 yılında KF Laçi

Mentor Mazrekaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mentor Mazrekaj şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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