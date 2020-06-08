Merakla beklenen 'Yarına Tek Bilet' filminin fragmanı yayınlandı!

Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor. Yarına Tek Bilet, 19 Haziran'da Netflix'te gösterimde olacak.

Filmin yönetmeni ise Atiye dizisinin de yönetmenliğini üstlenen Ozan Açıktan yapıyor.

YARINA TEK BİLET FİLMİ KONUSU

Merakla yayın tarihi beklenen filmin konusu ise şöyle..

Yarına Tek Bilet, Ankara'dan İzmir'e doğru çıktıkları yolculuklarında yolları kesişen iki yabancının hikayesini konu ediyor. Yolculuk sırasında tanışan ve birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan iki yabancı, başlarda sürekli atışsa da birbirlerini tanıdıkça aralarında farklı bir çekim oluşur. Hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen ikili, birlikte vakit geçirdikçe kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlar.

YARINA TEK BİLET FİLMİ OYUNCULARI

Filmde Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ilk deneyimini yaşayan, daha sonra ise Güneşin Kızları, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle ünlenen Dilan Çiçek Deniz ile Analar ve Anneler, Medcezir, Şahsiyet, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Atiye dizileriyle tanınan Metin Akdülger başrolde.

Yarına Tek Bilet filmi 19 Haziran’da ekranlara gelecek.

YARINA TEK BİLET FİLMİ FRAGMANI

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında Yıldız Kenter’den oyunculuk eğitimi almıştır. 2012’de Craft Tiyatro bünyesinde Kaset oyunuyla sahnelere adım atmıştır.

Kamera karşısına ise ilk kez Bensiz isimli filmde canlandırdığı Necip karakteri ile geçen Metin Akdülger, Netflix yapımı ikinci Türk dizisi Atiye'de rol almaktadır. Metin Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.

Metin Akdülger, Instagram sayfasından paylaşımlarda bulunuyor.

Metin Akdülger'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2018 – Şahsiyet (Ateş) (TV Dizisi)

2017 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (IV. Murat) (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Turan) (Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Taner) (TV Dizisi)

2103 – Medcezir (Orkun) (TV Dizisi)

2013 – Bensiz (Necip) (Sinema Filmi)